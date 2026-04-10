Mafalda vuelve como serie en Netflix: ¿cuándo se estrenará?

Netflix volvió a sacudir la nostalgia de millones de latinoamericanos al confirmar la llegada de una de las producciones animadas más esperadas de los próximos años: la nueva serie de Mafalda, el personaje inmortal creado por Quino que marcó generaciones con su mirada crítica, su inteligencia precoz y su inolvidable rechazo a la sopa.

La plataforma oficializó que el estreno está previsto para 2027, lo que representa el regreso a la pantalla de una de las figuras más influyentes de la historieta en habla hispana.

La noticia ha despertado enorme expectativa no solo por el peso cultural del personaje, sino porque Mafalda trasciende el humor clásico y se mantiene vigente por su visión social, política y humana. Desde su primera aparición en 1964, la pequeña niña argentina se convirtió en un símbolo del pensamiento crítico en América Latina, con publicaciones que han cruzado fronteras y continúan siendo leídas en decenas de idiomas alrededor del mundo.

Un regreso histórico para una figura eterna

El anuncio de Netflix no se limita a una simple adaptación, sino que apunta a una reinterpretación moderna de una obra que ha resistido el paso del tiempo. Mafalda regresará con sus reflexiones sobre el mundo, la familia, la política y la infancia, temas que siguen teniendo enorme conexión con la actualidad.

La expectativa crece porque se trata de uno de los personajes más importantes de la cultura popular latinoamericana. Su legado no solo vive en las historietas originales, sino también en la memoria colectiva de varias generaciones que crecieron con Felipe, Susanita, Manolito, Miguelito y Libertad.

Campanella liderará el gran desafío creativo

Otro de los puntos más llamativos del proyecto es la presencia de Juan José Campanella al frente de la serie. El director argentino, ganador del Óscar, asumirá funciones de dirección, guion y producción general, una apuesta que eleva todavía más las expectativas alrededor del resultado final. La animación estará desarrollada por el estudio Mundoloco CGI, especializado en este tipo de formatos audiovisuales.

La combinación entre el universo de Quino y la visión cinematográfica de Campanella perfila una serie que podría convertirse en uno de los grandes lanzamientos animados de Netflix en 2027. Todo apunta a que Mafalda volverá a conquistar al público con su esencia de siempre, pero adaptada a los nuevos tiempos sin perder la identidad que la convirtió en leyenda.