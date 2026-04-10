CANAL RCN
Tendencias

Mafalda vuelve como serie en Netflix: ¿cuándo se estrenará?

Netflix anunció la fecha en la que se estrenará la serie animada sobre la icónica caricatura Mafalda.

Mafalda
Foto: AFP || Imagen de referencia

Noticias RCN

abril 10 de 2026
11:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Netflix volvió a sacudir la nostalgia de millones de latinoamericanos al confirmar la llegada de una de las producciones animadas más esperadas de los próximos años: la nueva serie de Mafalda, el personaje inmortal creado por Quino que marcó generaciones con su mirada crítica, su inteligencia precoz y su inolvidable rechazo a la sopa.

La plataforma oficializó que el estreno está previsto para 2027, lo que representa el regreso a la pantalla de una de las figuras más influyentes de la historieta en habla hispana.

Netflix anunció documental de Ronaldinho: ¿cuándo se estrena?
RELACIONADO

Netflix anunció documental de Ronaldinho: ¿cuándo se estrena?

La noticia ha despertado enorme expectativa no solo por el peso cultural del personaje, sino porque Mafalda trasciende el humor clásico y se mantiene vigente por su visión social, política y humana. Desde su primera aparición en 1964, la pequeña niña argentina se convirtió en un símbolo del pensamiento crítico en América Latina, con publicaciones que han cruzado fronteras y continúan siendo leídas en decenas de idiomas alrededor del mundo.

Un regreso histórico para una figura eterna

El anuncio de Netflix no se limita a una simple adaptación, sino que apunta a una reinterpretación moderna de una obra que ha resistido el paso del tiempo. Mafalda regresará con sus reflexiones sobre el mundo, la familia, la política y la infancia, temas que siguen teniendo enorme conexión con la actualidad.

La expectativa crece porque se trata de uno de los personajes más importantes de la cultura popular latinoamericana. Su legado no solo vive en las historietas originales, sino también en la memoria colectiva de varias generaciones que crecieron con Felipe, Susanita, Manolito, Miguelito y Libertad.

¡Mafalda cobra vida! La inteligencia artificial reveló imágenes realistas de la icónica caricatura
RELACIONADO

¡Mafalda cobra vida! La inteligencia artificial reveló imágenes realistas de la icónica caricatura

Campanella liderará el gran desafío creativo

Otro de los puntos más llamativos del proyecto es la presencia de Juan José Campanella al frente de la serie. El director argentino, ganador del Óscar, asumirá funciones de dirección, guion y producción general, una apuesta que eleva todavía más las expectativas alrededor del resultado final. La animación estará desarrollada por el estudio Mundoloco CGI, especializado en este tipo de formatos audiovisuales.

La combinación entre el universo de Quino y la visión cinematográfica de Campanella perfila una serie que podría convertirse en uno de los grandes lanzamientos animados de Netflix en 2027. Todo apunta a que Mafalda volverá a conquistar al público con su esencia de siempre, pero adaptada a los nuevos tiempos sin perder la identidad que la convirtió en leyenda.

Quino desmintió que Mafalda utilizara la frase: “¡Paren el mundo que me quiero bajar!”
RELACIONADO

Quino desmintió que Mafalda utilizara la frase: “¡Paren el mundo que me quiero bajar!”

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Eidevin López reacciona en redes sociales por primera vez tras ser expulsado de la Casa de los Famosos

La casa de los famosos

Alejandro Estrada rompió el silencio tras la expulsión de Eidevin López en La Casa de los Famosos Colombia: esto dijo

La casa de los famosos

Se tomó decisión de último momento en La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras la expulsión de Eidevin López

Otras Noticias

Ministerio de Justicia

“La Fiscalía debe investigar el origen de los recursos”: minjusticia se pronuncia sobre escándalo en cárcel de Itagüí

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló sobre la parranda vallenata que habrían pagado jefes criminales presos en la cárcel de máxima seguridad.

Finanzas personales

Analítica predictiva en el sector financiero: la tecnología que anticipa impagos, frena el fraude y dispara la rentabilidad

La analítica predictiva se posiciona como una de las principales apuestas del sector financiero. ¿Por qué?

Artistas

Luto: se confirmó la muerte de reconocida leyenda musical

Fútbol internacional

Futbolista sufrió un accidente cerebrovascular en la previa de un partido: este es su estado de salud

Medicamentos

MinSalud afirma que no hay desabastecimiento de medicamentos para tratamientos de salud mental