Andrés Marmolejo habló claro de su lesión y sobre si estará en el clásico: “No estaba listo”

La preocupación se instaló en Independiente Santa Fe a solo horas de una nueva edición del clásico capitalino. Andrés Marmolejo, arquero titular del conjunto cardenal, encendió las alarmas luego de abandonar en el entretiempo del compromiso frente a Peñarol por Copa Libertadores en el estadio El Campín, una situación que ahora pone en duda su presencia para el duelo del próximo domingo ante Millonarios, un partido determinante en la lucha por la clasificación.

El guardameta fue sustituido tras resentirse físicamente y, al finalizar el encuentro internacional, reconoció ante los medios que todavía no se encontraba en plenitud de condiciones. Sus declaraciones dejaron claro que el deseo de competir pesó más que la prudencia médica, aunque la molestia reapareció en el momento menos oportuno y obligó al cuerpo técnico a tomar la decisión de reemplazarlo para evitar una lesión mayor.

Marmolejo admitió que no estaba listo para jugar

El propio arquero explicó que apenas completaba ocho días desde el desgarro que venía tratando, por lo que durante el calentamiento ya había sensaciones que no resultaban del todo positivas. Incluso reveló que tanto el cuerpo técnico como el departamento médico contemplaron la posibilidad de que no iniciara el partido.

Sin embargo, fue el mismo Marmolejo quien pidió estar en cancha, motivado por la importancia del duelo copero y el deseo de respaldar al equipo en un momento clave. Esa determinación le permitió comenzar como titular, aunque el esfuerzo terminó pasándole factura tras los primeros 45 minutos, cuando la molestia aumentó y se hizo imposible continuar.

El clásico ante Millonarios, en serio riesgo

Pensando en el compromiso del domingo frente a Millonarios, el panorama no luce alentador. Aunque el arquero dejó abierta una pequeña esperanza al asegurar que deberán esperar cómo evoluciona en los próximos tres días, dentro del entorno cardenal hay cautela y el cuerpo médico no quiere correr riesgos innecesarios.

"Es un tema físico que tengo, apenas tengo ocho días desde el desgarro que tengo. Lo hablamos con el cuerpo técnico y la parte médica en el calentamiento, sentía que no estaba para jugar", dijo.

"Se tomaba al decisión de no hacer parte pero les dije que quería estar, quería jugar. Pero en el segundo tiempo sentí mucha molestia y se tomó la decisión de hacer el cambio", añadió. "Vamos a ver qué decisión se toma, esperar estos tres días que faltan", concluyó sobre el clásico.

La cercanía del clásico y la naturaleza muscular de la molestia hacen que su presencia en el once inicial sea, hoy por hoy, bastante complicada. Santa Fe sabe que se juega mucho en El Campín y la posible ausencia de su arquero titular sería una baja sensible en uno de los partidos más importantes del semestre. Todo dependerá de la respuesta física del jugador en las próximas horas, pero la incertidumbre ya se instaló en el campamento rojo.