La diferencia no resta, ¡suma!

No fue una pelea, no fue un error, no fue una ruptura. Fue algo más simple y, por eso mismo, más difícil de procesar: ver diferencias en público.

En Colombia nos acostumbraron a una política donde las alianzas parecen perfectas. Donde todos deben decir lo mismo, pensar igual y evitar matices. Pero esa supuesta perfección termina siendo estética y no real. Dura lo que dura la campaña... Después, cuando toca gobernar y construir, aparecen las diferencias que nunca se quisieron mostrar.

Por eso lo que vimos entre Paloma Valencia y Oviedo no debe preocuparnos. Debe, sí, llamarnos la atención porque fue honesto.

Durante la consulta hubo competencia. Cada uno defendió sus ideas, sus trayectorias, su forma de ver el país. Y eso estaba bien. Pero el país no se puede quedar en la competencia. El país exige algo más: la capacidad de pasar de competir a aportar, a sumar entre distintos. Y ahí es donde empieza lo retador.

Durante años hemos creído que la política debería ser coincidencia absoluta: que para avanzar hay que parecerse, que para construir equipo hay que pensar igual. Y no, la realidad es otra: las mayorías no se construyen con los mismos, se construyen con los distintos.

De hecho, si todos pensaran igual, si ellos dos pensaran igual, entonces no habría nada que sumar. Una fórmula es un complemento, un equipo es la adhesión de varios.

La diferencia no es una falla en un proyecto, es su condición de crecimiento. Es lo que permite ampliar, conectar, llegar a quienes no estaban antes. Es lo que convierte a esta candidatura en una posibilidad real de alejarse de los extremos y ofrecer una sana opción que construya mayorías y tenga presente a las minorías.

Y ese es exactamente el momento en el que estamos. La consulta pasó, ganó Paloma Valencia y sumó a 8 opciones que, en su diferencia, tienen mucho por aportar. Definió un liderazgo, pero también dejó algo más importante: una base sobre la cual crecer. ¿Y ahora? Ahora se trata de ser capaces de construir hacia adelante.

Y eso implica algo que en política a veces cuesta, pero que debemos entender que es sumamente valioso: ceder, escuchar, coordinar, priorizar. Implica entender que nadie tiene todas las respuestas, pero que sí es posible armar un equipo que las construya, que converse sobre ellas y que promueva incluso diálogos improbables o conversaciones que muchas veces se han quedado en un armario. Eso no es debilidad y jamás será un riesgo; es madurez, y para este caso, responsabilidad política.

Mientras algunos siguen apostándole al ruido, a los extremos, a las certezas fáciles, o a cultivar su ego, Paloma y Oviedo están entendiendo algo distinto: el país no se va a ordenar con más gritos, sino con más capacidad de sumar.

Y es que sumar no es borrar las diferencias, es saber trabajar con ellas. Sumar no es renunciar a lo que se piensa, es decidir que hay algo más importante que tener la razón en todo. Sumar no es parecerse, es poderle ofrecer al país una opción que nos permita avanzar. Y eso es lo que realmente está en juego.

De aquí al 31 de mayo no se trata de cuál formula se muestra más “perfecta”, sino de qué tan capaces somos de construir algo que incluya a más colombianos. Colombia no es homogénea, es diversa. Y es justamente esa diversidad la que permite que un proyecto se sostenga en el tiempo.

Hay quienes creen que para avanzar debemos parecernos o peor aún aún, que hay que silenciar a nuestra diferencia. La realidad es otra: los países crecen cuando aprenden a sumar incluso lo que no es idéntico. Y en Colombia, si queremos ganar, nos toca entender algo básico: la diferencia no resta, suma.

@CamiloMartinezN