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“Nos preocupa que llegue una persona tan cuestionada”: Andrés Forero sobre posible nombramiento de Daniel Quintero en Nueva EPS

El representante Andrés Forero advirtió sobre las implicaciones de esta indefinición.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
02:06 p. m.
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La Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande de Colombia con más de 11,6 millones de afiliados, atraviesa un periodo de incertidumbre luego de que el pasado 3 de abril venciera la resolución de intervención sin que el Gobierno nacional haya definido si prorrogará la medida o la levantará definitivamente.

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El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, advirtió sobre las implicaciones de esta indefinición.

“Desde el 3 de abril lo que hemos visto es que se venció la medida de prórroga de intervención. Le correspondía al presidente haber hecho una prórroga adicional, pero lamentablemente hemos tenido prácticamente durante una semana la EPS más grande de Colombia sin una cabeza visible, sin una cabeza clara”, señaló.

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Preocupación por traslado de pacientes y posible nombramiento

Forero aseguró que el Gobierno “aparentemente está empecinado en levantar la medida de intervención”, lo que podría derivar en afectaciones para los pacientes. Según el congresista, la intención sería trasladar de manera improvisada usuarios de EPS en liquidación hacia Nueva EPS, una entidad que “se cae hoy a pedazos”.

En medio de esta incertidumbre, han circulado versiones sobre el posible nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como presidente de la entidad.

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Forero cuestionó que se considere a una persona “tan cuestionada justo en elecciones” y recalcó que Quintero “no tiene conocimientos específicos en salud, ni experiencia en el sector, pero sí múltiples escándalos de corrupción durante su gestión como alcalde”.

Indicadores de deterioro en la atención

La intervención de dos años que concluyó la semana pasada no logró mejorar la situación financiera ni la prestación del servicio.

“El remedio terminó saliendo muchísimo peor que la enfermedad”, afirmó Forero, al señalar que las peticiones, quejas y reclamos aumentaron durante este periodo.

Los indicadores muestran un deterioro en la atención: las tutelas pasaron de 5.000 o 6.000 al mes a más de 11.000 o 12.000, reflejando problemas en la entrega de medicamentos y en la prestación de servicios.

Además, varios prestadores de salud han cerrado sus puertas a los afiliados de Nueva EPS por falta de pagos.

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