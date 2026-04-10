Las investigaciones más importantes en la misión Artemis II en la Luna: ¿Cuáles son?

La doctora Pilar Archila, científica colombiana que trabaja en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, reveló detalles sobre las siete investigaciones que se están realizando durante la misión Artemis II y su relación con los estudios previos desarrollados en la Estación Espacial Internacional.

Archila, quien administra los resultados de investigación en la oficina de programas científicos de la Estación Espacial Internacional, explicó que, aunque su trabajo no está directamente ligado con Artemis II, existe una importante conexión científica entre ambos programas.

Las siete investigaciones clave

“Lo que hemos aprendido en la Estación Espacial nos ayuda a entender o a mejorar y a desarrollar el programa de Artemis”

Entre las siete investigaciones que se conducen, destacó ARCHeR, enfocada en examinar los patrones de sueño, el estrés, la cognición y el trabajo en equipo de los astronautas. También mencionó el estudio de biomarcadores inmunológicos, que examina el sistema inmunológico usando muestras de saliva seca, metodología adaptada a las limitaciones de la cápsula Orión.

Particularmente relevante es la investigación que utiliza tecnología de órganos en chip. “Cada astronauta, antes del vuelo, proveyó células madre para desarrollar este órgano en chip que es del tamaño de una memoria USB y se crea un tejido de médula ósea”, explicó Archila.

Este tejido se expone a radiación espacial para comprender sus efectos: “En el futuro, esperamos que nos ayuden a realizar una medicina más personalizada y a entender tratamientos contra el cáncer”.

En pocas horas, vuelve la tripulación

La tripulación también porta sensores de radiación en tiempo real, tanto dentro de la cápsula como en dispositivos personales (pulseras, por ejemplo). Además, se lanzaron cuatro satélites CubeSat provenientes de Argentina, Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur; tres de los cuales estudian distintos tipos de radiación.

En lo que respecta a los cambios fisiológicos que experimentan los astronautas, Archila detalló: “Podemos esperar cambios inmediatos en el ritmo cardíaco, la tensión, la masa muscular, la densidad ósea y el equilibrio. El patrón de sueño es algo que va a ser afectado inmediatamente”.

La científica explicó que, si bien la nave tiene protección contra micrometeoritos, radiación parcial y condiciones extremas, no es inmune completamente. Por ejemplo, de la microgravedad, fenómeno que provoca redistribución de fluidos corporales que suben hacia la cabeza, generando presión sobre el cerebro, compresión de estructuras cerebrales y problemas oculares.