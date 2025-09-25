El País de la Belleza impulsa el turismo y la transformación sostenible

En 2025, la ONU nos convoca a celebrar el Día Mundial del Turismo bajo el lema “Turismo y Transformación Sostenible”, un llamado a convertir cada viaje en una oportunidad de cambio positivo. Para Colombia, este tema no es solo inspiración: es la brújula que orienta nuestro trabajo para que cada experiencia turística se traduzca en bienestar para las comunidades, preservación de la biodiversidad y oportunidades de desarrollo inclusivo.

En ProColombia hemos asumido este desafío con hechos que hoy posicionan al país como referente internacional.

El Club del Producto ha reunido a más de 100 empresas en un verdadero laboratorio de innovación, donde se diseñan experiencias auténticas y sostenibles que fortalecen las economías locales y diversifican la oferta turística, llevando empleo e ingresos a las familias de cada región.

A la par, con Humanimal Tourism, Colombia presentó al mundo un concepto pionero que integra el respeto por los animales y la biodiversidad. Esta iniciativa no solo inspira viajes éticos y conscientes, sino que en 2025 brilló en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, donde obtuvo tres Leones: Oro en Creative Strategy y Bronce en Creative Data por la campaña Humanimal Tourism, y Plata en Brand Experience & Activation por Pistas de la Belleza Escondida. Un reconocimiento que confirma a Colombia como un destino biodiverso, emocionalmente conectado y creativo a nivel global.

El país también vive una nueva era de turismo de cruceros, con llegadas históricas a destinos emergentes: desde San Antero y Capurganá hasta Buenaventura, Cabo de la Vela y el río Magdalena con AmaWaterways. Estas escalas abren oportunidades inéditas para comunidades que ahora se integran a circuitos internacionales y encuentran en el turismo una fuente directa de ingresos y desarrollo.

La conectividad aérea sigue creciendo con rutas como Dubái–Bogotá de Emirates Airlines y Zúrich–Bogotá–Cartagena de Edelweiss Air, que enlazan a Colombia con mercados de alto poder adquisitivo y dinamizan la economía regional, fortaleciendo a hoteles, operadores turísticos y emprendedores locales.

Nuestra Ruta Exportadora en Turismo ha formado a más de 8.200 personas de los 32 departamentos solo en el primer semestre de 2025, brindándoles herramientas en sostenibilidad, innovación y calidad para competir en el mercado internacional.

Los resultados hablan por sí mismos: casi 7 millones de visitantes en 2024 y 3,9 millones en los primeros siete meses de 2025, generando más de USD 5.247 millones en ingresos por viajes y transporte aéreo, un 11,4 % más que en 2024. Estas cifras se reflejan en empleo, gastronomía, artesanías y entretenimiento, fortaleciendo la economía en las regiones y mejorando la calidad de vida de miles de colombianos.

La industria de reuniones también deja un legado duradero. En el primer semestre de 2025 captamos 300 eventos internacionales y fuimos reconocidos en FIEXPO con el premio al stand más sustentable, demostrando que competitividad y sostenibilidad pueden avanzar de la mano.

A estos logros se suman hitos recientes que amplían nuestro horizonte: la misión de aprendizaje y rueda de negocios en Expo Osaka, que generó US$10,4 millones en expectativas de ventas con la participación de operadores y compradores de Japón, China y Corea del Sur; la primera agenda de turismo científico en San Andrés, en alianza con Coralina y The Explorers Club de EE. UU., que presentará sus avances en el Climate Week de Nueva York; y el reconocimiento de Colombia como mercado No. 12 para viajeros de EE. UU. por la USTOA, posición que en la región compartimos solo con México y República Dominicana.

En esta misma línea, Cali se consolidó como epicentro del turismo de naturaleza al acoger el Colombia Nature Travel Mart 2025, donde 75 proveedores nacionales se reunieron con 57 compradores internacionales. El evento alcanzó expectativas de negocios por US$12 millones, fortaleciendo la oferta de experiencias responsables que integran biodiversidad, aventura y bienestar, y reafirmando el liderazgo de Colombia en este segmento en crecimiento.

Este 27 de septiembre, cuando se anuncien los World Travel Awards, aspiramos nuevamente a ser reconocidos como la Mejor Agencia de Promoción de Suramérica y el mejor destino para jóvenes de la región, distinciones que consolidan el trabajo conjunto de empresarios, comunidades y autoridades.

Cada una de estas iniciativas refleja el espíritu de Colombia, el País de la Belleza, donde sostenibilidad y competitividad avanzan de la mano. Con estos avances, Colombia demuestra que el turismo sostenible no es solo un destino: es nuestro camino hacia un desarrollo inclusivo y consciente, una invitación permanente para que el mundo descubra, con responsabilidad y admiración, la belleza de nuestro país.