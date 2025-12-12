Corte Constitucional abre nuevo incidente de desacato contra el ministro de Salud por incumplir órdenes sobre la UPC

La Corte Constitucional abrió un nuevo incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por no cumplir las órdenes del Alto Tribunal relacionadas con el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el gobierno debe girar para garantizar la atención de los pacientes en el sistema de salud.

La decisión, conocida este viernes, incluye además la compulsión de copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, lo que abre la puerta a posibles procesos penales y disciplinarios contra el funcionario por los reiterados incumplimientos.

Sector salud reclama que la UPC debía subir al menos 15,6% este año

El fallo advierte que el Ministerio de Salud no ha acatado las órdenes de la Corte sobre el ajuste de la UPC, pese a que el sector salud insiste en que el incremento debe ser de al menos 15.6% para este año.

Sin embargo, el gobierno solo autorizó un aumento del 5.3%, lo que, según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), generó un desfase superior a los 9 billones de pesos.

Para 2026 la UPC debe aumentar en 17,33% para garantizar sostenibilidad del sistema de salud

La expectativa ahora se centra en el valor que deberá fijarse para 2026, cuando la UPC tendría que aumentar en un 17.33% para garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar el flujo de ingresos de las EPS y hospitales.

Usuarios y expertos advierten que las decisiones del gobierno han afectado gravemente el acceso a los servicios, con un nivel de vulneración de derechos en salud que se acerca al 60%.

“El reconocimiento adecuado de la UPC es vital para salvar vidas”, señala el fallo, mientras el sector espera que el gobierno presente un borrador con la propuesta de ajuste, aún pendiente a pocos días de terminar el año.