¡Estallan los rumores! seguidores creen que Blessd sería padre por primera vez

Blessd vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por los rumores que rodean a su relación con Manuela QM. A la creadora de contenido le preguntaron si estaría esperando un bebé, y su respuesta sorprendió a muchos de sus seguidores.

¿Qué le preguntaron a Manuela QM, novia de Blessd?

Manuela QM se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más reconocidas de la era digital, en gran parte por su cercanía con el cantante Blessd.

En las últimas horas, ambos volvieron a ser tendencia luego de que una pregunta dirigida a la influencer desatara todo tipo de reacciones en redes sociales.

Varios internautas comenzaron a especular sobre un posible embarazo de Manuela QM, asegurando que tanto ella como el artista habrían mantenido la situación en total discreción.

El revuelo surgió después de que la influencer compartiera una historia en la que, según algunos usuarios, su abdomen lucía diferente a lo habitual. Esto dio pie a múltiples comentarios y teorías en redes sociales.

Reacciones de los internautas

Incluso, la propia Manuela se refirió a la situación y comentó que algunos seguidores le escribieron diciendo que “parecía que estuviera inflamada o embarazada”, palabras que rápidamente avivaron el debate entre sus seguidores.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar. Decenas de usuarios inundaron sus redes sociales con preguntas sobre si realmente se encuentra embarazada, generando una ola de comentarios, especulaciones y mensajes de apoyo.

Por ahora, la pareja no ha confirmado que esté esperando un hijo y tampoco se han dado a conocer más detalles sobre su relación.