CANAL RCN
Deportes

Junior goleó a Deportes Tolima y dio un gran paso hacia el título de la Liga BetPlay II-2025

Junior venció a Deportes Tolima en el juego de ida de la gran final de Liga BetPlay II-2025. Ahora todo se definirá en el Manuel Murillo Toro.

Junior vs. Tolima: José Enamorado
Foto: Junior FC

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
10:00 p. m.
Se jugó el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay 2025-II, entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, el mejor equipo del año por reclasificación.

El primer partido de la gran final se jugó en el Metropolitano de Barranquilla, el cual se retrasó unos minutos luego de la salida que hicieron los más de 30 mil hinchas presentes en el estadio que, por medio de pólvora y tifos, demostraron su amor a los de 'curramba'.

Junior hizo un primer tiempo de ensueño en Barranquilla

En el primer tiempo, solo se vio un equipo en el Metropolitano de Barranquilla. Los dirigidos por Alfredo Arias dominaron de comienzo a fin a los de Lucas González, con jugadores en un gran nivel como José Enamorado y Guillermo Paiva, entre otros...

El conjunto Tiburón se fue al descanso con un 3-0 a su favor, tras anotaciones de José Enamorado (doblete) y Brayan Castrillón. Además del gran trabajo ofensivo, Junior también contó con una gran noche de Mauro Silveira, quien evitó el descuento de Tolima en el primer tiempo.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Tolima y Junior?

Luego de la victoria de Junior de Barranquilla 3-0, el Deportes Tolima deberá intentar empatar o revertir la serie en el Manuel Murillo Toro, una tarea bastante difícil desde los futbolístico hasta lo estadístico.

Este compromiso definitivo se llevará a cabo el próximo martes 16 de diciembre a las 7: 30 p.m. en la ciudad de Ibagué, donde a pesar del resultado de ida, tendrán una gran fiesta para recibir al Deportes Tolima, equipo que ya aseguró su cupo a Copa Libertadores 2026.

