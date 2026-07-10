El verdadero costo del fin de los juegos físicos en PlayStation

Hace pocas semanas, Sony confirmó a través de sus canales oficiales el fin de los juegos físicos nuevos para PlayStation a partir de enero de 2028, enterrando de manera cruel y contundente toda una era para enfocarse por completo en una experiencia de juego que, según la compañía, será más accesible y flexible para los usuarios. Y con este baldado de agua fría, me surgió una pregunta.

¿Por qué debería importarme que desaparezcan los juegos físicos?

Si bien es cierto que esta transición no afectará a los juegos que ya se hayan lanzado o que se lancen en formato físico antes de esa fecha, el hecho de eliminar un formato que realmente sentíamos nuestro, sin contemplar una disminución en el precio, lo hace aún más cruel.

Foto original: Ingrid Jaramillo

Y no es solo por el disco y la carátula: para muchos jugadores esos objetos tenían un significado personal, ya fuera como pieza de colección, como forma de recuperar parte del dinero invertido vendiéndolo de segunda mano, o como moneda de cambio por otro videojuego u objeto de valor similar.

Aunque la decisión de Sony se basa en que en los últimos años los usuarios han demostrado mayor afinidad por el consumo digital, pasando del 76 % al 83 % en un solo año para justificar el cambio, ese porcentaje no explica por qué los usuarios compran en digital; las estadísticas muestran el comportamiento de compra, pero no sus motivos.

Adquirir un videojuego de esta forma no nos da la misma seguridad de tenerlo siempre a nuestra disposición. Al final, termina sintiéndose como una especie de suscripción: hacemos un único pago, pero nuestro acceso seguirá dependiendo de que la plataforma y sus servicios continúen funcionando.

Foto original: Ingrid Jaramillo

Haciendo un análisis subjetivo, creo que este fenómeno también está ligado a la inmediatez del formato digital: poder pre-ordenar un juego te da acceso a él en el mismo segundo en que se cumple la fecha y hora de estreno.

Eso ha alimentado una cultura en la que muchos jugadores priorizan ser los primeros en jugar para evitarse spoilers, o se apuran por platinar el título, antes que disfrutar la historia con calma, algo que quienes compran en físico todavía pueden permitirse ya que no se rigen por ese afán, o al menos tratan de que no sea así.

Esta es una conclusión personal, no un estudio, y está abierta al debate.

¿Quién pierde realmente con esta decisión?

Sony realmente subestima al consumidor promedio de videojuegos, que le ha sido fiel durante años. Al parecer, lo único que va a lograr es que sus propios usuarios migren hacia otras consolas, incluso hacia PC, que hoy resulta la opción más viable ante el panorama que nos espera en 2028; a fin de cuentas, sus títulos ya no son exclusivos, ¿no?

Foto original: Ingrid Jaramillo

Si Sony pretende alejarse del formato físico sin ofrecer ventajas económicas reales para el consumidor, corre el riesgo de romper uno de los vínculos que durante décadas construyó con su comunidad.

Porque para muchos jugadores, comprar un videojuego nunca fue únicamente adquirir una licencia: también era poseer una parte de la historia de una saga que podía exhibirse, conservarse o compartirse.