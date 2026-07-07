La petrocracia. El jaque definitivo con el que se inmoló el petrismo

Ya estuvo bien de tanto terrorismo y amenazas, disfrazados de relatos y delirios. Hay que ser muy degenerado para patearle las costillas (por no decir otra cosa) a la misma democracia que escogió al lamentable gobierno de Gustavo Petro.

Y es que pareciera que era tan grave lo que se iba a encontrar en las cifras y datos de lo que le estaban entregando a Colombia, que tuvieron que moldear su nunca creíble editorialización “democrática” y pasar a quitarse una máscara que siempre tuvieron, pero que disfrazaron de amor y mariposas amarillas, debajo del fanjo irresponsable de querer dañar a Colombia por que sí y punto.

Hoy, en un momento en el que estamos anestesiados por el bendito fútbol y mientras Colombia da un paso democrático hacia el restablecimiento del vergonzoso atropello al que estuvo sometida estos 4 años, El señor petro, más desesperado que siempre, y sin temor alguno por inmolarse en sus delirios, se está llevando por delante incluso a lo que democráticamente debía ser una sana oposición que construyera desde las necesidades verdaderes de personas que tristemente les creen, pero que por fortuna, tampoco van a hacerse matar por un mensaje errático, resentido y muy inconveniente para la reconstrucción del país.

No es casualidad que en los peores momentos de nuestra historia, por lo menos en los más tristes y vergonzosos; la toma del palacio de justicia, los secuestros, las extorciones, las tomas guerrilleras en las ciudades, y ahora, el atropello a nuestra democracia, estén siempre visibles los mismos referentes públicos que pretenden poner a pelear al país, mientras ellos hacen sus revoluciones mientras cobran su cheque al erario público.

Pobre Miguel Uribe, cada día que pasa es más dolorosa la perdida de una vida por expresar sus ideas, por denunciar los atropellos y excesos que hoy toman forma con lo que están cocinando por encima de la mesa, desconociendo incluso la defensa suprema de la constitución como único fin para encontrar un orden que nunca les ha servido porque no saben moverse desde la institucionalidad y el derecho.

Todo lo cambian. Los manuales de funciones para podernos llenar de estrellas porno, mientras despellejan el conocimiento y la experiencia. Cambian la bandera, quisieron cambiar el escudo, implosionaron la salud, destruyeron la sostenibilidad energética, la infraestructura y la educación. Jugaron “congelados” con los delincuentes a la par que congelan los mantenimientos para los helicópteros en donde varios de nuestros soldados han perdido la vida.

Si se muere un niño porque no le dieron medicamentos es por culpa de su mamá, si roban celulares es porque es por amor para compartirlos con su gente, si pierden unas elecciones es culpa de los hermanos “Bautista”, si regalan embajadas es porque son un castigo… todo así, con el enredo por delante; pero ahora también con la amenaza rampante contra su propio pueblo, desconociendo una democracia que deben cuidar constitucional e irrestrictamente nuestras fuerzas militares.