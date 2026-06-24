God of War: Laufey no merece el hate que está recibiendo

Con el anuncio de God of War: Laufey, Santa Monica pretendía mostrar otro lado de esta historia. Sin embargo, la decisión de dejar a Kratos fuera del papel principal fue suficiente para dividir a la comunidad incluso antes de conocer más detalles del proyecto.

Algunos fanáticos de la saga, llevados por la nostalgia de no controlar a quien los acompañó en tantas aventuras, manifestaron su molestia por no poder controlar a Kratos, tal y como se venía haciendo desde hace poco más de dos décadas. En su lugar, ahora tendrían que adentrarse en este universo desde la perspectiva de Faye, quien permanece en un nuevo reino conocido como el Everywhen.

Pero también están quienes defienden la inclusión directa de un personaje que hasta ahora conocíamos principalmente por recuerdos, historias y fragmentos de información que impulsaron el viaje de Kratos y Atreus por los Nueve Reinos, y cuya importancia dentro del desarrollo de la saga estuvo presente.

Cortesía PlayStation God of War: Laufey

Lo que realmente propone la nueva entrega

Todo apunta a una decisión clara por parte de Santa Monica: expandir el universo de God of War hacia terrenos que antes solo se insinuaban, incluso si eso implica alejarse del protagonismo tradicional de Kratos.

Este tipo de construcción, con la incorporación de dioses como Sekhmet y Begtse y la introducción del Everywhen, sugiere que la saga ya no quiere depender únicamente del viaje de Kratos, sino arriesgarse a expandir su mitología. Y ese riesgo, guste o no, es justamente lo que ha incomodado a parte de la comunidad.

Cortesía PlayStation God of War: Laufey

Faye: más que un personaje secundario

En lugar de analizar la propuesta o esperar más información, las redes sociales, principalmente X y TikTok, se llenaron de comentarios misóginos, machistas y de mal gusto, acompañados por memes que buscaban minimizar el poder y la relevancia de Faye dentro de la historia.

Solo basta con entrar a alguna de estas dos plataformas y teclear God of War: Laufey para encontrarse de frente con un sinfín de piezas gráficas y audiovisuales creadas por algunos usuarios en donde se burlan al asegurar que su jugabilidad estará basada en realizar tareas del hogar, o dar a luz a su hijo.

Quienes han seguido la saga principalmente desde el reinicio saben que Faye no es un personaje secundario cualquiera.

Su influencia en el desarrollo de Kratos y Atreus ha sido determinante desde la nueva etapa de la franquicia, y lo mostrado hasta ahora sugiere que no se trata de una protagonista improvisada, y que limitarlo a tareas del hogar es simplemente vergonzoso.

Hasta el momento solo conocemos cómo fue la unión entre Kratos y Faye desde la perspectiva de él, por lo que no es disparatado pensar que en esta nueva entrega Santa Monica busque darnos más información sobre esta parte, pero ahora desde la perspectiva de Faye.

¿Se imaginan tener la misma mecánica de flashbacks, pero ahora con los recuerdos de su esposa? ¿O que incluso se pueda controlar a Kratos en medio de estos recuerdos? La emoción de unir cabos haría de esta entrega algo muy llamativo, especialmente si se mezcla con la acción característica de la saga.

Un debate con un enfoque incorrecto

Que el debate exista no es el problema; el problema es desde dónde se está construyendo. Parte de la conversación ha dejado de centrarse en el diseño narrativo para caer en ataques que no aportan nada al análisis del juego.

Así que solo me queda decir que, cumpla o no con las expectativas, el debate real llegará cuando tengamos el control en la mano. Mientras tanto, condenarlo antes de tiempo solo expone la inmadurez de una comunidad que se resiste a avanzar con sus propias historias.