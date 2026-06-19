Tarde para la cosecha. Tarde para el inventario. Tarde para la decisión que no podía esperar. Y cuando llegamos tarde, el producto deja de ser una solución.

En Colombia, seguimos midiendo el sistema por cuántas cuentas se abren o cuántos créditos se desembolsan. Son datos necesarios, pero insuficientes. La pregunta de fondo no es cuántos acceden, sino cuántos reciben una solución en el momento en que realmente la necesitan.

Ahí es donde el problema deja de ser de cobertura y se vuelve de comprensión. En una vereda donde la señal es intermitente y la cosecha depende del clima, un crédito no es un producto financiero. Es la diferencia entre sembrar a tiempo o perder el ciclo completo. Si llega tarde, deja de servir.

Pero esa realidad no es exclusiva del campo. También ocurre en la ciudad. En una tienda de barrio que depende del flujo diario. En una vendedora que comienza su jornada antes del amanecer. En un pequeño negocio donde esperar no es una opción, porque el ingreso del día es lo que sostiene el hogar.

La vida no espera, pero el sistema, sí. Ese desajuste —entre el tiempo de las personas y el tiempo de las instituciones— es uno de los mayores problemas que enfrentamos. Hemos construido modelos eficientes, estandarizados, medidos con precisión, pero diseñados para realidades que no siempre existen.

Durante años hemos creído que más datos significan mejores decisiones. No obstante, en buena parte del país, el problema no es la falta de información: es que estamos midiendo el riesgo equivocado.

El riesgo no siempre está en una variable financiera. Está en la capacidad de una persona de sostenerse en medio de la incertidumbre. En la disciplina de alguien que paga incluso en momentos difíciles. En la resiliencia silenciosa de millones de personas que no aparecen en los modelos, pero que todos los días hacen que su realidad funcione.

He visto una madre administrar su negocio con una libreta, sin sistemas sofisticados, pero con una precisión admirable. Esa historia no aparece en los algoritmos, sin embargo, dice más que muchas cifras. Y hay algo más que los datos no capturan fácilmente: la confianza.

En muchos territorios, la mayor barrera no es el acceso. Es la desconfianza. Por eso, cuando alguien se acerca al sistema financiero, ese paso ya representa un avance enorme. Pero la confianza no se construye con campañas, ni con plataformas. Se construye estando presentes, escuchando y entendiendo.

La tecnología seguirá avanzando y es fundamental. Es crucial entender que no reemplaza lo esencial: comprender la vida de las personas. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando sumamos usuarios, sino cuando logramos construir relaciones que acompañan decisiones.

Colombia no necesita un único modelo financiero. Necesita modelos que entiendan su diversidad. Que reconozcan que el riesgo, el tiempo y la confianza no se ven igual en todos los territorios. El problema no es que falten datos. Es que seguimos tomando decisiones desde lejos. Y mientras eso no cambie, la inclusión seguirá llegando, pero seguirá llegando tarde.