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Cómo evitar las llamadas spam: El error diario que debe corregir en su teléfono

Un simple despiste al navegar en internet llena su teléfono de llamadas spam. Así puede proteger su número.

Llamadas SPAM
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Noticias RCN

junio 19 de 2026
12:07 p. m.
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El acoso telefónico mediante ofertas comerciales no solicitadas se mantiene como una de las principales quejas de los consumidores en Colombia. A pesar de la entrada en vigor de normativas restrictivas, el volumen de estas comunicaciones no da tregua.

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Detrás de este incremento masivo existe un factor determinante: un error de comportamiento muy común que los ciudadanos cometen inadvertidamente al navegar en internet, entregando su número de teléfono directamente a los centros de llamadas (call centers).

El origen del problema: El consentimiento oculto en los contratos digitales

El fallo principal no radica en contestar a un número desconocido, sino en las acciones previas que se realizan en la red. El error más frecuente ocurre durante el registro en sorteos online, la descarga de aplicaciones, la solicitud de cotizaciones o el alta en plataformas de comercio electrónico.

Por prisa, la inmensa mayoría de los usuarios acepta las políticas de privacidad y los "Términos y Condiciones" en bloque. Al proceder de este modo, muchas veces se otorga un consentimiento explícito para que los datos personales sean cedidos a terceras empresas con fines comerciales.

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Bajo la Ley de Habeas Data en Colombia (Ley 1266 de 2008 y Ley 1581 de 2012), si el usuario autoriza el tratamiento de sus datos, las empresas quedan legalmente facultadas para contactarlo, anulando parte de las protecciones automáticas.

Contexto clave: Una vez que el número telefónico se integra en estas bases de datos compartidas, es transferido legítimamente entre aliados comerciales, lo que desencadena el flujo constante de llamadas y mensajes de texto empresariales.

Cómo frenar el spam

En Colombia existe una regulación estricta, conocida popularmente como la ley "Dejen de Fregar" (Ley 2300 de 2023), la cual restringe los horarios y los canales por los cuales las empresas pueden contactar a los consumidores para cobros o fines comerciales (prohibiendo llamadas los domingos, festivos y fuera del horario laboral establecido).

Para hacer valer esta protección y mitigar el impacto de las bases de datos comerciales, los expertos recomiendan adoptar las siguientes medidas preventivas en el entorno local:

  • Inscripción en el Registro de Números Excluidos (RNE)
    La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) dispone de la plataforma oficial del Registro de Números Excluidos. Cualquier ciudadano puede registrar su número de celular para manifestar su oposición a recibir mensajes de texto (SMS) con fines comerciales o publicitarios por parte de los operadores y empresas de contenido.
  • Revisión exhaustiva de casillas de verificación: Al registrarse en cualquier servicio digital o físico en el país, es fundamental verificar que la casilla relativa a "Aceptar comunicaciones comerciales de socios o terceros" permanezca desmarcada. La ley colombiana exige que la autorización del tratamiento de datos sea previa, expresa e informada; el usuario tiene la potestad de negarse a la explotación comercial de su información.
  • Ejercicio del derecho de Habeas Data ante la SIC: Si una empresa continúa realizando llamadas insistentes tras haberle revocado el consentimiento, el usuario tiene el derecho legítimo de interponer una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la vulneración de sus datos personales.

En conclusión, el auge del spam telefónico en Colombia es una consecuencia directa de la gestión de la privacidad digital. Incrementar la precaución al ceder el número de celular en internet constituye la barrera más efectiva para que los ciudadanos recuperen el control de su tranquilidad y hagan valer las leyes vigentes en el país.

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