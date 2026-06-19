Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO hoy

Brasil, que en la primera fecha del Mundial 2026 empató vs. Marruecos, jugará su segundo partido este 19 de junio.

Su rival será Haití, que aunque realizó un partido combativo en el debut, perdió 1-0 vs. Escocia.

Es así como las dos selecciones necesitan sumar los tres puntos para acomodarse en el grupo C y mirar de reojo la clasificación.

¿A qué hora juega Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026?

El encuentro entre la Selección de Brasil y la Selección de Haití será a las 7:30 de la noche de este viernes (hora de Colombia).

El escenario deportivo en el que se disputará será en el Estadio Filadelfia, que tiene una capacidad para un poco más de 67.000 personas.

¿En qué canal se puede ver en vivo el partido entre Brasil y Haití, por el Mundial 2026?

Los seguidores del fútbol podrán ver el partido entre Brasil vs. Haití por las señales de DSports, DGO, Paramount y DAZN.

Además, tendrán la oportunidad de conectarse con la narración de La FM desde las 7:30 de la noche.

Así está el grupo de Brasil en el Mundial 2026

Por ahora, el grupo C lo está liderando Escocia debido a que fue el único equipo que ganó en la primera fecha.

El panorama se encuentra así:

Escocia: 3 puntos (+3). Marruecos: 1 punto (0). Brasil: 1 punto (0). Haití: 0 puntos (-1).

¿Cuándo volverían a jugar Brasil y Haití por el Mundial 2026?

El tercer partido de Brasil en el Mundial 2026 será el próximo miércoles 24 de junio. Su rival será Escocia, en el Estadio Miami, desde las 5:00 de la tarde.

Mientras tanto, ese mismo día, a la misma hora, Haití enfrentará a Marruecos, en el Estadio Atlanta, que está habilitado para 71.000 espectadores.