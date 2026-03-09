Menos inversión / más inflación

La economía no va bien. A pesar de que, para los ministros de Hacienda y Trabajo, e incluso para el mismo Presidente, una inflación del 5% sea “controlada”, lo cierto es que el país ya lleva seis años con el indicador por encima de la meta del Banco de la República que es del 3%.

Según las más recientes cifras del Dane, la inflación anual cerró febrero en 5,29%, cifra levemente superior a la registrada en el mismo mes del 2025 cuando fue de 5,28%. Además, sólo en los dos primeros meses del año el IPC llegó a 2,27%, lo que representa el 40% del total de la inflación del 2025 que fue de 5,3%. El principal problema es que la inflación golpea diferente a las clases sociales: es más pronunciada en los estratos bajos y menos relevante para los más adinerados.

Al comparar a Colombia con otros países podemos evidenciar que el 5,29% registrado en febrero es el sexto indicador más alto del mundo, superado únicamente por naciones como Venezuela, Argentina, Turquía, Nigeria y Rusia. Otro aspecto que hay que destacar es que si bien la inflación se ha mantenido relativamente estable en los últimos meses, esto no significa que los precios no estén subiendo sino todo lo contrario: los precios siguen subiendo y en proporciones muy superiores a la capacidad económica del país y a los ingresos de los hogares colombianos. Además, mientras en el mundo la inflación está bajando, Colombia va en sentido contrario.

Esta mayor inflación va a tener repercusiones en toda la población en general que van más allá del incremento de los precios. Para evitar que el indicador se dispare a niveles superiores al 6%, el Banco de la República ya subió las tasas de interés del 9,25% al 10,25% y se espera que los incrementos sigan en lo que queda del año, llevando la tasa de política monetaria (probablemente) por encima del 12%. Estas mayores tasas van a hacer que se incrementen también los intereses que pagamos todos los consumidores en nuestros créditos hipotecarios, educativos, de consumo e incluso en nuestras tarjetas de crédito.

Sumado a esta crisis inflacionaria, las medidas económicas del Gobierno contra los sectores productivos del país (impuestos a las empresas) han hecho que la inversión extranjera en Colombia se desplome durante los últimos años. Cifras del Banco de la República muestran que la inversión extranjera directa en 2025 fue de US$11.469 millones, cuando en 2024 había sido de US$13.684 millones, lo que representó una caída del 16%. Ahora bien, si comparamos las cifras de inversión extranjera en Colombia desde la llegada del Gobierno (2022) hasta el cierre del 2025 nos damos cuenta que la caída ha sido del 33,2%.

Toda esta mezcla de alta inflación y baja inversión lo que va a terminar es en un bajo crecimiento económico que se traduce en menores recursos para el gasto público y, sobre todo, menores recursos para los hogares colombianos.

Por más que el Gobierno ponga a los funcionarios y a sus bodegueros (hoy en día no sabemos cuál es cuál) a repetir que la economía está estable, lo cierto es que los primeros meses de 2026 no han sido buenos y que en lo que queda del año el deterioro de las cifras se va a ir acentuando, mientras los hogares sentirán cada vez más el peso de la alta inflación y las mayores tasas de interés. Otra razón más para que nos enseñen de economía desde temprana edad en los colegios.