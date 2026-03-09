James Rodríguez reveló si está amañado en EE.UU. y confirmó la fecha de su debut en la MLS

La expectativa por el regreso de James Rodríguez sigue creciendo. El volante colombiano lleva más de cuatro meses sin disputar un partido oficial, situación que ha generado dudas entre los aficionados sobre su estado físico y su ritmo competitivo.

Sin embargo, el propio futbolista se encargó de despejar los rumores y anunció cuándo será su esperado debut en la Major League Soccer (MLS) con Minnesota United.

El mediocampista de 34 años no logró estrenarse con su nuevo equipo durante la última jornada del torneo estadounidense, lo que aumentó la preocupación entre seguidores del fútbol colombiano.

Desde su último partido oficial habían pasado más de 120 días, un periodo que alimentó comentarios y especulaciones sobre su presente deportivo.

Durante un diálogo, el jugador conversó con el creador de contenido colombiano conocido como Pelicanger, con quien comparte la administración de un equipo en la Kings League Latinoamérica. En medio de la charla, el futbolista reveló que su estreno en la MLS ya tiene fecha definida.

“El próximo fin de semana juego el domingo, así que no voy a poder estar”, comentó James al explicar por qué no participaría en la siguiente transmisión del streamer.

Fecha y rival del debut de James Rodríguez en la MLS

Ante la pregunta sobre si se trataba de su debut con Minnesota United, el colombiano confirmó la noticia.

Contra el equipo de Thomas Müller, el Vancouver Whitecaps, respondió el mediocampista.

Según el calendario oficial de la MLS, el debut de James Rodríguez se daría el domingo 15 de marzo, cuando Minnesota United visite a Vancouver Whitecaps en el estadio BC Place, ubicado en la ciudad canadiense de Vancouver.

El compromiso está programado para las 3:30 de la tarde, hora de Colombia, mientras que en territorio canadiense comenzará a la 1:30 p. m.

El encuentro tendrá además un ingrediente especial para el volante colombiano. En el equipo rival juega el alemán Thomas Müller, figura del Vancouver Whitecaps y antiguo compañero de James durante su paso por el Bayern Múnich.

James Rodríguez habló de su adaptación en Estados Unidos

Además de confirmar la fecha de su debut, James Rodríguez también habló brevemente sobre su nueva etapa en el fútbol estadounidense.

El jugador dejó entrever que se siente cómodo en su nuevo entorno y que la experiencia en Estados Unidos ha sido positiva.

Cuando Pelicanger le preguntó si estaba disfrutando su vida en territorio norteamericano, el futbolista respondió con sinceridad:

Sí, está bueno esto acá, respondió James.

Su debut en la MLS no solo representa el inicio de una nueva etapa en su carrera, sino también la oportunidad de volver a demostrar su talento dentro del campo.

Con el partido ante Vancouver Whitecaps cada vez más cerca, la expectativa por ver nuevamente a James Rodríguez en acción continúa creciendo entre los seguidores del fútbol colombiano.