CANAL RCN
Deportes

James Rodríguez reveló si está amañado en EE.UU. y confirmó la fecha de su debut en la MLS

James Rodríguez habló claro sobre si está amañado en Minnesota y anunció su debut en la MLS.

James Rodríguez
Foto: @MNUFC

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
06:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La expectativa por el regreso de James Rodríguez sigue creciendo. El volante colombiano lleva más de cuatro meses sin disputar un partido oficial, situación que ha generado dudas entre los aficionados sobre su estado físico y su ritmo competitivo.

Sin embargo, el propio futbolista se encargó de despejar los rumores y anunció cuándo será su esperado debut en la Major League Soccer (MLS) con Minnesota United.

Atlético Nacional da parte médico oficial de 'Chicho' Arango: confirma fractura, luxación y conmoción cerebral
RELACIONADO

Atlético Nacional da parte médico oficial de 'Chicho' Arango: confirma fractura, luxación y conmoción cerebral

El mediocampista de 34 años no logró estrenarse con su nuevo equipo durante la última jornada del torneo estadounidense, lo que aumentó la preocupación entre seguidores del fútbol colombiano.

Desde su último partido oficial habían pasado más de 120 días, un periodo que alimentó comentarios y especulaciones sobre su presente deportivo.

Durante un diálogo, el jugador conversó con el creador de contenido colombiano conocido como Pelicanger, con quien comparte la administración de un equipo en la Kings League Latinoamérica. En medio de la charla, el futbolista reveló que su estreno en la MLS ya tiene fecha definida.

“El próximo fin de semana juego el domingo, así que no voy a poder estar”, comentó James al explicar por qué no participaría en la siguiente transmisión del streamer.

Fecha y rival del debut de James Rodríguez en la MLS

Ante la pregunta sobre si se trataba de su debut con Minnesota United, el colombiano confirmó la noticia.

Contra el equipo de Thomas Müller, el Vancouver Whitecaps, respondió el mediocampista.

Según el calendario oficial de la MLS, el debut de James Rodríguez se daría el domingo 15 de marzo, cuando Minnesota United visite a Vancouver Whitecaps en el estadio BC Place, ubicado en la ciudad canadiense de Vancouver.

El compromiso está programado para las 3:30 de la tarde, hora de Colombia, mientras que en territorio canadiense comenzará a la 1:30 p. m.

¿Fue grave? Confirmaron tiempo de baja de Daniel Muñoz con Crystal Palace
RELACIONADO

¿Fue grave? Confirmaron tiempo de baja de Daniel Muñoz con Crystal Palace

El encuentro tendrá además un ingrediente especial para el volante colombiano. En el equipo rival juega el alemán Thomas Müller, figura del Vancouver Whitecaps y antiguo compañero de James durante su paso por el Bayern Múnich.

James Rodríguez habló de su adaptación en Estados Unidos

Además de confirmar la fecha de su debut, James Rodríguez también habló brevemente sobre su nueva etapa en el fútbol estadounidense.

El jugador dejó entrever que se siente cómodo en su nuevo entorno y que la experiencia en Estados Unidos ha sido positiva.

Cuando Pelicanger le preguntó si estaba disfrutando su vida en territorio norteamericano, el futbolista respondió con sinceridad:

Sí, está bueno esto acá, respondió James.

Su debut en la MLS no solo representa el inicio de una nueva etapa en su carrera, sino también la oportunidad de volver a demostrar su talento dentro del campo.

Deportivo Cali ya tiene nuevo técnico: vuelve un campeón ‘azucarero’
RELACIONADO

Deportivo Cali ya tiene nuevo técnico: vuelve un campeón ‘azucarero’

Con el partido ante Vancouver Whitecaps cada vez más cerca, la expectativa por ver nuevamente a James Rodríguez en acción continúa creciendo entre los seguidores del fútbol colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Atlético Nacional da parte médico oficial de 'Chicho' Arango: confirma fractura, luxación y conmoción cerebral

Crystal Palace

¿Fue grave? Confirmaron tiempo de baja de Daniel Muñoz con Crystal Palace

Deportivo Cali

Deportivo Cali ya tiene nuevo técnico: vuelve un campeón ‘azucarero’

Otras Noticias

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos

Cerca de 26 casos de la enfermedad han sido reportados en el estado de Maryland.

Lluvias En Colombia

En dos horas, Usaquén recibió lluvia suficiente para llenar 25 piscinas olímpicas, según IDIGER

El deprimido de la calle 94 también resultó impactado, situación que fue atendida por la Secretaría de Movilidad, Bomberos y la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Estados Unidos

Mujer habría disparado contra la casa de Rihanna: la artista estaría dentro del lugar

Viral

Viral fiesta de 15 terminó con la presentación de J Balvin y Belinda: aquí los detalles

Dólar

Dólar en Colombia sorprende al cierre: fuerte caída frente a la TRM este 9 de marzo