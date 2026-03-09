Asistió a show de comedia y terminó contando que fue torturado en El Helicoide a los 13 años

La historia de Luis Briceño, un joven venezolano que afirmó haber sido torturado cuando tenía 13 años en El Helicoide, se volvió viral en redes sociales tras ser contada durante un show de comedia.

El joven relató que fue detenido y trasladado a El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Según su testimonio, la detención ocurrió luego de haber participado en protestas contra el gobierno venezolano cuando aún era menor de edad.

Luis explicó que comenzó a asistir a manifestaciones desde los 12 años, durante las protestas registradas en Venezuela en 2017. De acuerdo con su relato, varios de sus amigos fueron detenidos en enero de 2018 y él participó posteriormente en protestas frente a El Helicoide para exigir su liberación.

El testimonio que se volvió viral en redes

Durante el show, el joven afirmó que fue capturado por funcionarios cuando se dirigía a su colegio. Según contó, al salir de su residencia observó varias patrullas esperándolo. Intentó huir, pero aseguró que fue interceptado por agentes armados, quienes lo esposaron y lo encapucharon antes de trasladarlo al centro de detención.

“Llegué a El Helicoide y me sentaron en una silla con las manos esposadas hacia atrás. Me pusieron los pies en agua con hielo”, relató. Según su testimonio, ese fue el inicio de una serie de interrogatorios en los que aseguró haber recibido golpes y descargas eléctricas con dispositivos tipo taser.

El joven también afirmó que los funcionarios utilizaron aerosoles insecticidas y lo asfixiaron con una bolsa durante los interrogatorios. “Me empezaron a hacer preguntas, me empezaron a meter golpes y descargas”, explicó ante el público.

Reaparición del joven tras la difusión del video

Días después de que el clip del show se viralizara, Luis Briceño reapareció en redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo recibidos. En un nuevo video, el joven dio más detalles sobre los hechos y reiteró que tenía 13 años cuando ocurrió la detención.

El testimonio ha generado debate en redes sociales y ha vuelto a poner en discusión las denuncias sobre detenciones y presuntas torturas en centros de reclusión vinculados a organismos de inteligencia en Venezuela, especialmente en instalaciones como El Helicoide.