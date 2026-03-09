¿Lo pueden multar por usar cámara o intercomunicador en el casco de moto? Esto dice la ley en 2026

En Colombia, las motocicletas siguen siendo uno de los medios de transporte más utilizados. Por eso, a medida que avanza el 2026, muchos conductores se preguntan si es legal usar cámaras o intercomunicadores en el casco mientras conducen.

RELACIONADO Ciudades donde habrá restricción de parrillero en moto este domingo 8 de marzo por elecciones en Colombia

Estos dispositivos se han vuelto comunes, especialmente entre quienes graban sus recorridos o se comunican con otros motociclistas, evitando usar su celular mientras conducen.

Esto dice la ley en Colombia sobre cámaras en intercomunicadores en el casco de moto

Sin embargo, existe confusión sobre si pueden generar multas. La normativa colombiana establece que llevar cámaras o intercomunicadores en el casco no es una infracción automática. Es decir, un agente de tránsito no puede imponer un comparendo únicamente por ver uno de estos dispositivos instalado.

La regulación se basa principalmente en la Resolución 23385 de 2020 del Ministerio de Transporte, que establece las condiciones de seguridad para el uso de cascos de motocicleta y los accesorios que pueden llevar.

¿Cuándo podrían multar a motociclistas por cámaras o intercomunicadores?

Aunque estos dispositivos están permitidos, sí existen algunos casos en los que las autoridades pueden imponer sanciones.

Uno de ellos ocurre cuando el dispositivo se coloca entre la cabeza del conductor y el interior del casco. La normativa prohíbe instalar equipos de comunicación, celulares u otros elementos en esa zona, ya que pueden afectar la capacidad de protección del casco en caso de accidente.

Otro escenario es cuando el motociclista debe manipular el dispositivo mientras conduce. Según las reglas de tránsito, el conductor debe mantener las manos libres para controlar la motocicleta. Por eso, si el intercomunicador requiere que se presionen botones o se utilice el celular durante la conducción, podría generarse un comparendo.

No obstante, los sistemas que funcionan con tecnología manos libres, como Bluetooth, sí están permitidos, siempre que no sea necesario manipularlos mientras se maneja.

Ojo con modificar o perforar el casco

Otro punto clave de la norma tiene que ver con la estructura del casco. La legislación advierte que no se deben instalar accesorios que alteren su diseño o resistencia.

Por ejemplo, se podría sancionar cuando se perfora el casco para instalar cámaras o soportes, o cuando se agregan elementos que cambian su forma o afectan su capacidad de absorber impactos.

Además, las cámaras tipo acción, como las utilizadas para grabar recorridos, no están prohibidas. Sin embargo, deben instalarse de forma que no afecten la visibilidad del conductor ni el control de la moto.