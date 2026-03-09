CANAL RCN
Economía

¿Lo pueden multar por usar cámara o intercomunicador en el casco de moto? Esto dice la ley en 2026

¿Es legal usar cámaras o intercomunicadores en el casco de moto en Colombia? Conozca las normas vigentes en 2026 y en qué casos podría recibir una multa de tránsito.

¿Lo pueden multar por usar cámara o intercomunicador en el casco de moto? Esto dice la ley en 2026
Foto: redes

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
06:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia, las motocicletas siguen siendo uno de los medios de transporte más utilizados. Por eso, a medida que avanza el 2026, muchos conductores se preguntan si es legal usar cámaras o intercomunicadores en el casco mientras conducen.

Ciudades donde habrá restricción de parrillero en moto este domingo 8 de marzo por elecciones en Colombia
RELACIONADO

Ciudades donde habrá restricción de parrillero en moto este domingo 8 de marzo por elecciones en Colombia

Estos dispositivos se han vuelto comunes, especialmente entre quienes graban sus recorridos o se comunican con otros motociclistas, evitando usar su celular mientras conducen.

Esto dice la ley en Colombia sobre cámaras en intercomunicadores en el casco de moto

Sin embargo, existe confusión sobre si pueden generar multas. La normativa colombiana establece que llevar cámaras o intercomunicadores en el casco no es una infracción automática. Es decir, un agente de tránsito no puede imponer un comparendo únicamente por ver uno de estos dispositivos instalado.

Mundo Aventura se llena de motores: Bogotá vivirá 'Motos al Parque' con más de 15.000 asistentes
RELACIONADO

Mundo Aventura se llena de motores: Bogotá vivirá 'Motos al Parque' con más de 15.000 asistentes

La regulación se basa principalmente en la Resolución 23385 de 2020 del Ministerio de Transporte, que establece las condiciones de seguridad para el uso de cascos de motocicleta y los accesorios que pueden llevar.

¿Cuándo podrían multar a motociclistas por cámaras o intercomunicadores?

Aunque estos dispositivos están permitidos, sí existen algunos casos en los que las autoridades pueden imponer sanciones.

Uno de ellos ocurre cuando el dispositivo se coloca entre la cabeza del conductor y el interior del casco. La normativa prohíbe instalar equipos de comunicación, celulares u otros elementos en esa zona, ya que pueden afectar la capacidad de protección del casco en caso de accidente.

Otro escenario es cuando el motociclista debe manipular el dispositivo mientras conduce. Según las reglas de tránsito, el conductor debe mantener las manos libres para controlar la motocicleta. Por eso, si el intercomunicador requiere que se presionen botones o se utilice el celular durante la conducción, podría generarse un comparendo.

No obstante, los sistemas que funcionan con tecnología manos libres, como Bluetooth, sí están permitidos, siempre que no sea necesario manipularlos mientras se maneja.

Ojo con modificar o perforar el casco

Otro punto clave de la norma tiene que ver con la estructura del casco. La legislación advierte que no se deben instalar accesorios que alteren su diseño o resistencia.

¿Volverá a usarse la placa en el casco y chaleco de la moto? Movilidad aclara la norma
RELACIONADO

¿Volverá a usarse la placa en el casco y chaleco de la moto? Movilidad aclara la norma

Por ejemplo, se podría sancionar cuando se perfora el casco para instalar cámaras o soportes, o cuando se agregan elementos que cambian su forma o afectan su capacidad de absorber impactos.

Además, las cámaras tipo acción, como las utilizadas para grabar recorridos, no están prohibidas. Sin embargo, deben instalarse de forma que no afecten la visibilidad del conductor ni el control de la moto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Trabajo

Nuevas reglas para sindicatos y empresas en Colombia tras decreto laboral

Dólar

Dólar en Colombia sorprende al cierre: fuerte caída frente a la TRM este 9 de marzo

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 9 de marzo de 2026

Otras Noticias

Argentina

Masiva movilización por el Día de la Mujer en Argentina contra las políticas del presidente Javier Milei

En Buenos Aires, la marcha partió desde el Congreso hacia Plaza de Mayo bajo la consigna de frenar “el ajuste y la política de hambre” del gobierno de Milei.

Venezuela

Primer capturado tras el paso ilegal de 2.500 venezolanos a Cúcuta por una trocha durante elecciones

En Norte de Santander interceptaron seis buses de servicio público que transportaban a ciudadanos venezolanos que pasaron de manera irregular en el cierre de frontera.

James Rodríguez

James Rodríguez reveló si está amañado en EE.UU. y confirmó la fecha de su debut en la MLS

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos

Viral

Viral fiesta de 15 terminó con la presentación de J Balvin y Belinda: aquí los detalles