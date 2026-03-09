Primer capturado tras el paso ilegal de 2.500 venezolanos a Cúcuta por una trocha durante elecciones

En Norte de Santander interceptaron seis buses de servicio público que transportaban a ciudadanos venezolanos que pasaron de manera irregular en el cierre de frontera.

En las últimas horas, las autoridades devolvieron a Venezuela a aproximadamente 2.500 ciudadanos que ingresaron de manera irregular al territorio colombiano a través de trochas en Norte de Santander.

En un medio de las investigaciones que se adelantan por la presunta intención de llegar a los centros de votación, se logró la captura de una persona y la interceptación de seis buses de transporte público.

El operativo realizado en la región fronteriza permitió identificar al menos dos empresas de transporte público de Cúcuta que presuntamente participaban en el traslado ilegal de estas personas.

¿A dónde iban los venezolanos que pasaron ilegalmente en las elecciones?

Durante las indagaciones realizadas tanto a los pasajeros como a los conductores de los buses, las personas habrían indicado que se dirigían a ejercer su derecho al voto.

Las autoridades capturaron a una persona que portaba un millón de pesos en efectivo, quien está siendo investigada por un presunto delito electoral.

Las personas interceptadas fueron retornadas a territorio venezolano, mientras que los vehículos quedaron a disposición de las autoridades.

¿De quién eran los buses que transportaron a venezolanos a Cúcuta?

La investigación continúa para establecer la responsabilidad de las empresas de transporte involucradas y determinar si existió una operación organizada para facilitar el cruce irregular de la frontera con fines electorales.

El director de la Policía Nacional, el general William Ricón, explicó que "los carros se van a dejar a disposición. Vamos a hacer unos informes para el Ministerio de Transporte, vamos a llamar inclusive a aquellas personas que son los dueños de estos vehículos y, por supuesto, también vamos a generar otros informes que son de índoles investigativos y que van a ayudar para esclarecer cualquier tipo de duda".

El objetivo principal de las autoridades era "no permitir el ingreso de estas personas a Colombia para que no alteraran nuestras elecciones democráticas", confirmó el general Rincón.

El Ministerio de Transporte recibirá los informes correspondientes sobre el caso, y se contactará a los propietarios de los vehículos utilizados en el presunto transporte ilegal.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer todos los detalles relacionados con este incidente en la frontera colombo-venezolana.