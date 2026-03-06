Democracia y microempresa: Llegó la hora de dejar de ser el gigante silencioso

Sin embargo, estamos frente a una paradoja que, como país, ya no podemos ignorar: la microempresa es el motor que evita que nuestra economía se detenga, pero en el escenario donde se toman las decisiones estructurales, sigue siendo un actor sin protagonismo.

Hablemos con cifras. En nuestro país, la microempresa no es un "segmento" del mercado; es, técnicamente, el mercado mismo. Representa el 90% del tejido empresarial nacional. Son más de 5,1 millones de negocios que, según los datos más recientes del DANE, crecieron un 4,7% en 2025, demostrando una resiliencia imparable. [JB1] Detrás de ese número hay familias que generan cerca del 68% del empleo en Colombia. Son los empresarios y emprendedores quienes dinamizan el consumo, quienes bancarizan el territorio y quienes sostienen la paz social a través del trabajo.

Pero aquí es donde surge una pregunta inquietante que también hablamos en un espacio anterior: ¿Por qué la fuerza que mueve el 90% de las empresas, tiene una incidencia tan baja en la agenda pública y política? La respuesta es dolorosa y se resume en una palabra: abstencionismo.

Mirar hacia atrás es necesario para entender el riesgo de lo que se viene el próximo 8 de marzo. En las elecciones legislativas de 2022, la abstención superó el 51%. En las presidenciales de ese mismo año, el 40% de los ciudadanos no acudió a las urnas.

Para un líder empresarial, estas cifras no son solo estadísticas; son una fuga de capital democrático. Como directora de Interactuar, he recorrido varias partes del país y escucho constantemente que: “un voto no hace la diferencia” o “para qué si siempre quedan los mismos”. Mi respuesta antes estos comentarios ha sido siempre la misma: no votar es la decisión financiera más costosa que un empresario puede tomar.

Cuando usted como actor político y ciudadano decide no participar, no está enviando un mensaje de protesta; está enviando un mensaje de renuncia. El abstencionismo le entrega las llaves de su negocio a un representante político que está motivado por otros intereses o que no lleva en la base de su agenda legislativa, potenciar y fortalecer a la microempresa en Colombia.

Mi invitación es a que pasemos de ser espectadores a ser arquitectos de las soluciones. Les propongo un plan para tener en cuenta antes de salir a votar:

Venzamos el mito de la impotencia: No crea que su voto no cuenta. Si los 5,1 millones de microempresas se movilizan, no habrá Gobierno ni Congreso que pueda ignorar la agenda empresarial, pues representan un gran porcentaje de la sociedad. Lidérelo en su empresa: Hable con sus colaboradores. No para direccionar su voto, sino para recordarles que el futuro del empleo que ellos tienen también se decide en las urnas. Comparta información, verifique puestos de votación y facilite que su equipo ejerza su derecho. Vote con criterio empresarial: Antes de marcar el tarjetón, hágase una pregunta: "¿Esta propuesta me ayuda a producir más, a contratar mejor y a crecer?". Si la respuesta es no, ese candidato no merece su confianza. Exija resultados probados, así como a usted le exige el mercado: usted que es un gran ejecutor como empresario, revise que por quien vote cuente con la capacidad de ejecución, experiencia y resultados, para entregar lo que promete. Así como usted sabe que sus clientes le exigen calidad en su producto o servicio, exija también capacidad de ejecución a quienes estará eligiendo como tomadores de decisiones y gobernantes.

Este 8 de marzo es, ante todo, una oportunidad para seguir construyendo las condiciones que necesitamos para crecer. Usted, que con tanta dedicación ha levantado su empresa, tiene en su voto la herramienta más sencilla y poderosa para asegurar que el camino de su negocio sea más claro y próspero.

Votar es la extensión natural de ese compromiso que usted demuestra cada mañana; es decidir con la misma visión con la que administra su empresa. Salga este domingo con la satisfacción de quien cuida lo que ha construido y abre camino al futuro que quiere para su negocio.

Y Un pequeño recorderis no sobre: Las elecciones que se realizarán este domingo 8 de marzo son para:

Elegir el Congreso de la República 2026 – 2030.

Elegir a los candidatos en las consultas interpartidistas presidenciales. Horario habilitado: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. Consulte aquí su lugar de votación:



https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion

Hagamos que este 8 de marzo sea el día en que nuestra voz sume tanto como nuestro trabajo. ¡Nos vemos en las urnas para seguir construyendo, juntos, el país que nuestras empresas necesitan para volar!