Anuncian suspensión de pago subsidio de 230.000 pesos a colombianos por esta razón

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) emitió un comunicado oficial dirigido a los más de 1.6 millones de beneficiarios del programa Colombia Mayor, informando sobre una interrupción temporal en el cronograma de pagos que se venía adelantando a nivel nacional.

Esta medida, que ha generado expectativa entre la población de la tercera edad, responde a la necesidad de garantizar el orden público y la transparencia durante la jornada electoral legislativa que se llevará a cabo en el país.

De acuerdo con la entidad, los puntos de pago autorizados (como SuperGIROS y su red aliada) no prestarán servicio para el cobro de este subsidio durante el sábado 7 y el domingo 8 de marzo. La decisión busca evitar aglomeraciones en los centros de recaudo y prevenir cualquier tipo de proselitismo político o constreñimiento al elector, protegiendo así la integridad de los adultos mayores en un fin de semana de alta movilidad ciudadana.

Prosperidad Social fue enfático al aclarar que esta pausa no representa una pérdida del beneficio ni un retraso estructural en los recursos, sino un ajuste logístico preventivo.

"Buscamos proteger a nuestras personas mayores y asegurar que el ejercicio democrático no se vea empañado por el manejo indebido de programas sociales", indicaron fuentes oficiales de la institución.

¿Cuándo se reanudan los pagos?

Para tranquilidad de los beneficiarios, la suspensión será breve. La entidad confirmó que los pagos se retomarán con total normalidad a partir del lunes 9 de marzo de 2026. A partir de esa fecha, los adultos mayores podrán acercarse nuevamente a sus puntos habituales de cobro siguiendo el esquema de pico y cédula establecido en cada municipio para evitar congestiones.

Actualmente, el programa se encuentra en la dispersión de los ciclos 1 y 2 del año, los cuales incluyen el incremento en el monto para los mayores de 80 años, quienes ahora reciben un apoyo económico de 230,000 COP (según las políticas de fortalecimiento de la red de protección social vigentes para 2026).

El programa Colombia Mayor sigue siendo un pilar fundamental en la lucha contra la pobreza extrema en la vejez. Para este primer trimestre de 2026, la inversión del Gobierno Nacional ha permitido no solo la continuidad de los giros, sino la expansión de la cobertura a comunidades indígenas y zonas rurales dispersas, donde el acceso a servicios financieros era limitado.

Con la reactivación de los pagos el próximo lunes, se espera que el flujo de entregas se estabilice para completar el cronograma del primer semestre, el cual contempla nuevas fechas de pago para los meses de abril y mayo, según la disponibilidad presupuestal y los contratos vigentes con los operadores postales.