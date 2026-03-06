CANAL RCN
Esposa de Juanda Caribe tomó conmovedora decisión en una fecha especial: esto ocurrió

La esposa de Juanda Caribe, en los últimos días, también decidió no volver a opinar de sus polémicas.

Foto: Canal RCN.

marzo 06 de 2026
05:33 p. m.
El jueves 5 de marzo de 2026, Victoria, la bebé de Sheila Gándara y Juanda Caribe, el participante de La Casa de los Famosos Colombia, cumplió 10 años.

En medio de esa coyuntura, la barranquillera, en las horas de la mañana, le dedicó un mensaje y se acordó del humorista y cantante.

"Hoy cumple mes mi princesa hermosa. Ya son 10 meses llenando mi vida de amor, risas y luz", escribió.

"Te amo con todo mi corazón y tu papá también te desea todo el amor del mundo", añadió.

Además, este viernes, a través de las redes sociales, Sheila Gándara también mostró que, a raíz de esa fecha especial, tomó una conmovedora decisión. ¿Cuál fue?

Sheila Gándara, la esposa de Juanda Caribe, le celebró los 10 meses a su hija junto a sus seres queridos

En un post de Instagram, Sheila Gándara dejó claro que no quiso que pasarán desapercibidos los 10 meses de su bebé.

Por lo tanto, a pesar de que Juanda Caribe no pudo acompañarlas, ella organizó una reunión junto a sus otros seres más allegados.

En la pequeña fiesta hubo torta, pasabocas, regalos e, incluso, un momento en el que la pequeña Victoria bailó y se vio muy feliz junto a su mamá.

"Ayer celebramos los 10 meses de mi princesa Victoria. Gracias a todos los que me ayudar a hacer este momento tan especial. Todo por ti, mi amor", escribió Sheila Gándara en la publicación.

¿Qué ha pasado con Juanda Caribe en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la última jornada de eliminación, Juanda Caribe estuvo presente debido a que el 'jefe' lo envió a placa por un comentario polémico contra Alexa Torrex.

Sin embargo, el artista se salvó tras ser el segundo más votado y ahora está a la expectativa de lo que pueda ocurrir en la próxima nominación.

