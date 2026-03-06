Trump propone “Hacer a Irán grande otra vez” si sus líderes se rinden de manera incondicional: no hay un plan B

El panorama en Oriente Medio ha alcanzado un punto de no retorno este viernes 6 de marzo, marcado por bombardeos sin precedentes sobre Teherán y la inflexible postura de la Casa Blanca sobre el conflicto.

Mientras el ejército israelí confirmaba el impacto contra "más de 400 objetivos" en territorio iraní —una intensidad que ha dejado un saldo de 1.230 muertos según la agencia Irna—, el presidente Donald Trump cerró cualquier puerta al diálogo.

A través de Truth Social, el mandatario sentenció que "¡No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!", elevando la tensión de un conflicto que estalló hace casi una semana tras bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra la republica islámica.

Países del Golfo Persico se han visto golpeados por la guerra:

La onda expansiva de la guerra no se limita a Irán. De hecho, ha provocado un caos logístico y energético que amenaza la estabilidad global. Las represalias de Teherán han golpeado directamente a los aliados de Washington en la región, con reportes de Arabia Saudita y Catar sobre la interceptación de drones y misiles en sus bases aéreas, mientras que en Baréin la infraestructura civil sufrió daños directos.

Esta dispersión del conflicto llevó al secretario general de la ONU, António Guterres, a advertir que los ataques están causando un "sufrimiento y un daño enormes a la población civil" y que, debido al riesgo para la economía mundial, "la situación podría salirse de control".

Trump promete “Make Iran Great Again”

En el corazón de Irán, la devastación militar coincide con un profundo simbolismo religioso tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en los albores de la guerra.

Durante este viernes, seis de marzo, multitudes vestidas de negro inundaron las calles de la capital, justo cuando los ataques aéreos alcanzaban su punto más crítico. Pese a este escenario, Trump proyectó una visión de posguerra bajo el lema "MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)", asegurando que tras la instauración de un "líder(es) GRANDIOSO(S) Y ACEPTABLE(S)", Estados Unidos trabajará "para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca".