CANAL RCN
Internacional

Trump propone “Hacer a Irán grande otra vez” si sus líderes se rinden de manera incondicional: no hay un plan B

Medios iranís señalan que 1.230 personas han muerto desde que estalló el conflicto.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 06 de 2026
07:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El panorama en Oriente Medio ha alcanzado un punto de no retorno este viernes 6 de marzo, marcado por bombardeos sin precedentes sobre Teherán y la inflexible postura de la Casa Blanca sobre el conflicto.

Mientras el ejército israelí confirmaba el impacto contra "más de 400 objetivos" en territorio iraní —una intensidad que ha dejado un saldo de 1.230 muertos según la agencia Irna—, el presidente Donald Trump cerró cualquier puerta al diálogo.

A través de Truth Social, el mandatario sentenció que "¡No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!", elevando la tensión de un conflicto que estalló hace casi una semana tras bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra la republica islámica.

Embajador en Arabia Saudí presentó una alternativa para los colombianos que buscan salir de Oriente Medio
RELACIONADO

Embajador en Arabia Saudí presentó una alternativa para los colombianos que buscan salir de Oriente Medio

Países del Golfo Persico se han visto golpeados por la guerra:

La onda expansiva de la guerra no se limita a Irán. De hecho, ha provocado un caos logístico y energético que amenaza la estabilidad global. Las represalias de Teherán han golpeado directamente a los aliados de Washington en la región, con reportes de Arabia Saudita y Catar sobre la interceptación de drones y misiles en sus bases aéreas, mientras que en Baréin la infraestructura civil sufrió daños directos.

Esta dispersión del conflicto llevó al secretario general de la ONU, António Guterres, a advertir que los ataques están causando un "sufrimiento y un daño enormes a la población civil" y que, debido al riesgo para la economía mundial, "la situación podría salirse de control".

Europa refuerza su presencia militar en el Mediterráneo tras ataque de Irán contra Chipre
RELACIONADO

Europa refuerza su presencia militar en el Mediterráneo tras ataque de Irán contra Chipre

Trump promete “Make Iran Great Again”

En el corazón de Irán, la devastación militar coincide con un profundo simbolismo religioso tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en los albores de la guerra.

Durante este viernes, seis de marzo, multitudes vestidas de negro inundaron las calles de la capital, justo cuando los ataques aéreos alcanzaban su punto más crítico. Pese a este escenario, Trump proyectó una visión de posguerra bajo el lema "MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)", asegurando que tras la instauración de un "líder(es) GRANDIOSO(S) Y ACEPTABLE(S)", Estados Unidos trabajará "para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Conmoción: reconocida influencer murió por múltiples heridas con arma blanca

Venezuela

Así va la inflación en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro: ¿Cómo está el bolsillo de los venezolanos?

Estados Unidos

Periodista colombiana fue detenida por ICE en Nashville

Otras Noticias

Luis Díaz

No tiene techo: Luis Díaz alcanzó nueva marca con el Bayern Múnich

Luis Díaz sigue enchufado con Bayer Múnich y este viernes alcanzó una nueva marca para su carrera.

Automovilismo

Accesorio muy usado en los carros desapareció en Colombia por uso peligroso: este es

Este fue eliminado de todo vehículo por posibles peligros.

Registraduría Nacional de Colombia

No caiga en el hurto de información: Registraduría alerta sobre páginas web fraudulentas previo a elecciones

La casa de los famosos

Esposa de Juanda Caribe tomó conmovedora decisión en una fecha especial: esto ocurrió

Cuidado personal

“Slime”: el famoso juguete para niños que contiene sustancias potencialmente tóxicas