🔴Estados Unidos vs. Colombia, SheBelieves Cup: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

La Selección Colombia Femenina se prepara para disputar su último compromiso en la SheBelieves Cup. Este sábado 7 de marzo el combinado tricolor enfrentará a la poderosa Selección de Estados Unidos Femenina en un duelo que cerrará la participación colombiana en el certamen amistoso que reúne a algunas de las selecciones más competitivas del fútbol femenino internacional.

El torneo ha servido como un importante escenario de preparación para Colombia, que ha tenido la oportunidad de medirse ante rivales de alto nivel en un contexto competitivo exigente. A lo largo de las dos primeras jornadas, el equipo cafetero ha mostrado momentos de buen fútbol, aunque también ha enfrentado dificultades frente a selecciones con gran trayectoria.

Un torneo con altibajos para Colombia

La participación colombiana comenzó con un partido complicado frente a la Selección de Canadá Femenina, encuentro en el que el equipo sudamericano sufrió una dura derrota en la primera jornada del campeonato. Ese resultado obligó al conjunto dirigido por su cuerpo técnico a reaccionar rápidamente en el segundo compromiso del torneo.

La respuesta llegó en la siguiente fecha, cuando Colombia logró una valiosa victoria frente a la Selección Argentina Femenina. Ese triunfo permitió que la tricolor sumara sus primeros tres puntos en el campeonato y se mantuviera con opciones de cerrar el torneo con una actuación competitiva.

Hasta el momento, la tabla de posiciones tiene a Estados Unidos como líder con seis unidades, seguido por Canadá con tres puntos, los mismos que Colombia, aunque con mejor diferencia de gol. Argentina, por su parte, ocupa el último lugar sin puntos.

Un reto ante las favoritas del torneo

El compromiso frente a Estados Unidos representa el desafío más exigente del campeonato para Colombia. El conjunto norteamericano es considerado uno de los equipos más fuertes del mundo y parte como claro favorito para quedarse con el título del torneo amistoso.

Para la selección colombiana, este partido representa una oportunidad de medir su nivel frente a una potencia del fútbol femenino y cerrar su participación con una actuación destacada. Más allá del resultado, el encuentro servirá para seguir acumulando experiencia internacional y continuar el proceso de crecimiento del equipo.

El partido está programado para disputarse este sábado a partir de las 3:30 de la tarde (hora de Colombia) y contará con transmisión para todo el país a través de RCN Televisión, además de su aplicación oficial, lo que permitirá que los aficionados acompañen a la tricolor en este importante desafío internacional.

Con la ilusión de competir de igual a igual ante una de las selecciones más poderosas del mundo, Colombia buscará cerrar su participación en la SheBelieves Cup dejando una buena imagen y demostrando el progreso que ha venido mostrando en el escenario internacional.