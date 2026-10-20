La mujer rural: una fuerza empresarial que impulsa el desarrollo de Colombia

En el campo colombiano hay millones de mujeres que, además de sostener sus hogares y contribuir a la seguridad alimentaria, lideran unidades productivas, toman decisiones, generan ingresos y encuentran oportunidades. Sin embargo, su aporte no siempre recibe el reconocimiento que merece y, con frecuencia, emprender en la ruralidad significa enfrentarse a barreras adicionales para acceder a la tierra, al crédito, a la formación y a nuevos mercados.

De acuerdo con cifras del DANE, más de cinco millones de mujeres se reconocen como campesinas en Colombia. Detrás de esa cifra hay historias de esfuerzo, conocimiento y capacidad empresarial que nos invitan a cambiar la manera en que entendemos el desarrollo rural. No se trata únicamente de reconocer a las mujeres por su trabajo y su resiliencia, sino de verlas como empresarias con potencial de crecimiento, capaces de dinamizar las economías locales y generar bienestar para sus comunidades.

En Interactuar hemos creído que una microempresa puede ser mucho más que una fuente de ingresos para una familia. Puede convertirse en una oportunidad de empleo para una comunidad, en una alternativa para que los jóvenes encuentren futuro en sus territorios y en una herramienta para fortalecer la economía de una región. Y cuando esa empresa es liderada por una mujer rural, apoyar su crecimiento también significa contribuir a cerrar brechas históricas y ampliar sus posibilidades de autonomía económica.

Pero para que ese potencial se convierta en desarrollo sostenible, la confianza debe traducirse en oportunidades concretas. El acceso al crédito es fundamental, pero no es suficiente por sí solo. Las empresarias también necesitan formación para administrar sus recursos, calcular sus costos, planear sus inversiones, incorporar prácticas sostenibles y encontrar nuevos mercados para sus productos. Necesitan un ecosistema que comprenda sus realidades y las acompañe en el proceso de transformar una actividad productiva en una empresa sólida.

La historia de Mirlis del Carmen Romero es una muestra de lo que puede suceder cuando se encuentran el talento, la determinación y las oportunidades adecuadas. Desde la vereda Tierra Santa, en Chigorodó, Antioquia, Mirlis y su esposo decidieron en 2019 emprender en el cultivo de maracuyá. Lo que comenzó con dos hectáreas se convirtió en Agroempresa La Unión, un negocio que hoy comercializa en diferentes ciudades del país y que ha diversificado su producción con pulpas, postres y helados.

Su crecimiento no se mide únicamente en hectáreas cultivadas o productos comercializados. La empresa genera ocho empleos permanentes y vincula trabajadores adicionales durante las cosechas, con prioridad para jóvenes y madres cabeza de familia de su entorno. Además, gracias a su formación en el MBA Agro Empresarial y al acceso a financiación, Mirlis ha fortalecido sus capacidades de gestión, mejorado el manejo de los costos y ampliado sus planes de producción, incorporando prácticas sostenibles.

Esta historia nos recuerda que las mujeres rurales no necesitan que otros decidan por ellas cuál debe ser su futuro. Necesitan condiciones que les permitan desarrollar sus capacidades, asumir riesgos, tomar decisiones sobre sus negocios y llevar sus empresas tan lejos como se lo propongan. El acompañamiento empresarial potencia su iniciativa y el crédito le permite convertir sus capacidades en oportunidades de crecimiento.

Para lograrlo, necesitamos un compromiso conjunto. El sector público, las entidades financieras, las empresas privadas y los demás actores del ecosistema productivo tenemos la responsabilidad de ampliar las oportunidades de financiación, fortalecer la formación empresarial, facilitar el acceso a canales de comercialización y reconocer el valor de las actividades productivas que se desarrollan en nuestros campos.

También debemos cambiar una mirada que durante mucho tiempo ha reducido el trabajo de las mujeres rurales a sus responsabilidades familiares o a su contribución doméstica. Su aporte va mucho más allá: son productoras, transformadoras, comerciantes, administradoras y líderes. Reconocerlas como empresarias significa dar visibilidad a su trabajo, pero, sobre todo, abrirles espacios para crecer y participar plenamente en la economía.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, hacemos una invitación al compromiso con estas mujeres. Que el lugar de nacimiento, el hecho de ser mujer o el tamaño de una empresa no determinen las oportunidades de salir adelante. Que una emprendedora que transforma la producción de su finca en una agroempresa encuentre el mismo interés, respaldo y confianza que cualquier otro empresario con potencial de crecimiento.

Colombia necesita un campo productivo, innovador y capaz de generar bienestar para sus habitantes. Para lograrlo, debemos mirar a las microempresas rurales no como iniciativas pequeñas o marginales, sino como parte esencial de la economía nacional. Y debemos reconocer en las mujeres que las lideran una fuerza empresarial que merece oportunidades para crecer.