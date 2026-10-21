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Papa León XIV reapareció en el Vaticano ocho días después de su cirugía: ¿cómo se encuentra?

Su recuperación y la realización de su próximo viaje por Sudamérica siguen siendo motivo de atención.

Valentina Bernal

Reuters

octubre 21 de 2026
01:49 p. m.
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El papa León XIV volvió a aparecer en público este miércoles 21 de octubre, ocho días después de someterse a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, tras ser diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más comunes de cáncer de pulmón.

La intervención se realizó el pasado 13 de octubre. Según la información médica divulgada, la operación concluyó con éxito y sin complicaciones.

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Sin embargo, todavía no se han dado a conocer detalles como el tamaño del tumor o si la enfermedad se había extendido a los ganglios linfáticos cercanos, aspectos que resultan importantes para establecer el pronóstico.

Papa León XIV reapareció en el Vaticano ocho días después de su cirugía

A bordo del papamóvil descubierto, León XIV recorrió la plaza de San Pedro, en el Vaticano, mientras saludaba a los peregrinos, sonreía y se detenía para bendecir a algunos bebés. Su presencia marcó el regreso a la tradicional audiencia general de los miércoles, luego de que su última participación se registrara el 7 de octubre.

Durante el recorrido, el papa se mantuvo de pie en la parte trasera del vehículo y recibió las muestras de afecto de los asistentes, quienes se congregaron desde temprano pese al cielo nublado y a una ligera llovizna.

En sus primeras palabras, el pontífice agradeció el respaldo que recibió durante los días posteriores a la intervención quirúrgica.

Lo primero que quiero decirles es gracias por su apoyo y sus oraciones. Gracias a Dios por su generosidad.

Su mensaje fue recibido con aplausos y aclamaciones en la plaza. Aunque no se refirió directamente a su estado de salud, el agradecimiento marcó el inicio de una audiencia que se extendió durante aproximadamente 50 minutos.

¿De qué habló el papa durante la audiencia?

Además de su regreso, la audiencia estuvo centrada en las reflexiones habituales del pontífice sobre temas de la Iglesia y la vida de los católicos. Durante su intervención en italiano, León XIV abordó asuntos relacionados con la familia y el matrimonio.

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En ese contexto, defendió la protección de la vida desde la concepción y rechazó el aborto.

La vida, una vez concebida, debe ser protegida con el máximo esmero, rechazando el aborto del mismo modo que se rechazaría el infanticidio.

Tras su discurso, el papa también dirigió breves saludos en otros siete idiomas, menos de los nueve que suele utilizar en estas audiencias.

Posteriormente, se reunió en el Palacio Apostólico del Vaticano con participantes de la conferencia La santidad en la historia, organizada por el Dicasterio para las Causas de los Santos.

¿Cuándo retomará su agenda habitual?

Aunque los médicos señalaron que la cirugía se desarrolló sin complicaciones, todavía no existe información definitiva sobre el calendario de actividades que tendrá León XIV durante las próximas semanas.

El pontífice había manifestado su intención de reincorporarse gradualmente a sus responsabilidades al frente de la Iglesia católica. No obstante, el Vaticano no ha confirmado cómo quedará su agenda después de esta primera aparición pública.

Uno de los principales interrogantes es si podrá cumplir su viaje previsto por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. La visita representa un compromiso importante dentro de su agenda internacional, pero su realización dependerá de cómo avance la recuperación.

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