Conozca cómo acceder a beneficios económicos para su pequeña empresa en Bogotá

Hay buenas noticias para las empresas que quieran acceder a créditos o mejorar su historial crediticio gracias a la iniciativa 'Buena Paga', impulsada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; el objetivo es que los pequeños negocios puedan acceder al sistema financiero formal, encontrar opciones de financiación y fortalecer actividades productivas.

La entidad señala la importancia de apoyar los pequeños negocios en diferentes aspectos: "Algunos buscan acceder a un crédito, otros necesitan superar dificultades con su historial crediticio y otros requieren orientación para prepararse antes de solicitar financiación", explican en su página web.

María del Pilar López, secretaria distrital de Desarrollo Económico, señaló que no se trata solo de acceder a un crédito, sino de que los empresarios y emprendedores lo hagan con información y preparación al momento de tomar la decisión.

La iniciativa se desarrollará bajo cuatro rutas para impulsar a los pequeños negocios

En primera instancia, 'Buena Paga Acceso' apoyará a los negocios que buscaban financiación formal y buscaban un impulso para acercarse al crédito productivo; 'Buena Paga Rebancarización' estará disponible para quienes tienen dificultades con el historial crediticio y quieren una nueva oportunidad en el sistema financiero; de cumplir con los requisitos, podrían recibir un incentivo de hasta un 25% del total del crédito.

La tercera ruta es 'Buena Paga Ruta al Crédito', que funciona para aquellos negocios que nunca han accedido a un crédito formal o necesitan prepararse para solicitar uno nuevo; fortalecer los conocimientos para presentar una solicitud ante las entidades bancarias será uno de los beneficios; y, por último, 'Buena Paga Garantía' estará destinada a personas naturales y microempresas que ya cuentan con un negocio conformado en Bogotá, pero necesitan acceder a financiación productiva; bajo esta ruta, los beneficiarios podrían acceder a hasta un 70% del crédito a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Fondo Nacional de Garantías.

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico busca reducir barreras para acceder al sistema financiero

Según la entidad, esta propuesta busca reducir las barreras que enfrentan los pequeños negocios y promover un uso responsable del crédito basado en decisiones financieras inteligentes.

Es importante aclarar que el programa no prestará dinero ni garantiza la aprobación de los créditos y la decisión corresponde 100% a las entidades financieras.