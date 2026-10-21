Balance del primer Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias tras el sismo de magnitud 7,4

El país fue escenario el miércoles, 21 de octubre, del primer simulacro nacional de emergencias tras el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Entonces, de acuerdo con el último reporte de daños de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 300 personas perdieron la vida, más de 30.000 viviendas resultaron destruidas y otras 137.000 registraron daños.

Balance del simulacro nacional de emergencias por ciudades:

En Cali, una de las ciudades más afectadas por el movimiento, al menos 2.000 organizaciones públicas y privadas se sumaron al ejercicio que, en la capital vallecaucana, se realiza por etapas.

En Manizales y Medellín los ciudadanos se mostraron ampliamente comprometidos con la actividad. En la capital caldense se midieron los tiempos de respuesta ante posibles emergencias y en la capital antioqueña, solo en el centro administrativo de la Alpujarra, 10.000 personas fueron instruidas sobre cómo deberían reaccionar.

Y en Ibagué, capital del departamento del Tolima, 800 empresas y sus funcionarios siguieron al pie de la letra los protocolos de evacuación.

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Así se vivió el simulacro nacional de emergencias en Bogotá:

En la capital del país, la Alcaldía Mayor entregó un balance de la participación ciudadana en el simulacro nacional de emergencias.

De acuerdo con el alcalde, Carlos Fernando Galán, llegaron a inscribirse cinco millones de personas, de empresas públicas y privadas, colegios y universidades.

Cuando el reloj marcó las 10:00 de la mañana se sumaron de forma ordenada a la decimoctava edición de este encuentro nacional, realizado desde el 2009. En palabras del mandatario:

“Es un ejercicio importantísimo, no solo en caso de un eventual sismo o terremoto, sino para diferentes situaciones, como inundaciones, deslizamientos, incendios estructurales o forestales… en fin”.