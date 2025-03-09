La lucha silenciosa contra las superbacterias: un llamado a la conciencia

Pese a que el agua sigue siendo un tema crucial e importante a nivel global debido a que es fundamental para la supervivencia humana, el desarrollo de ecosistemas, la producción de alimentos, la industria y la adaptación al cambio climático; es un reto para muchos países del mundo conseguir el acceso universal a una higiene adecuada e igualitaria, más de 2.3 mil millones de personas carecen de servicios básicos de higiene y 2 mil millones de personas viven en países que sufren de estrés hídrico.

De hecho, hoy más que nunca se están poniendo a prueba los recursos hídricos y solamente con iniciativas como la Semana Mundial del Agua se podrá alcanzar el ODS 6 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Tal y como lo dice las Naciones Unidas, el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene es un derecho humano. El agua es esencial no solo para la salud, sino también para reducir la pobreza, y garantizar la seguridad alimentaria, la paz, los derechos humanos, los ecosistemas y la educación.

Y es aquí donde cobra más valor reconocer riesgos asociados a una mala higiene como la Resistencia a los Antimicrobianos, RAM. La falta de agua limpia y saneamiento, y la prevención y control inadecuados de las infecciones fomentan la propagación de microbios, algunos de los cuales pueden ser resistentes a los tratamientos con antimicrobianos, lo que representa una amenaza creciente para la salud mundial y requiere atención inmediata. Sin dejar de lado que la prevención por vacunación es fundamental, pues contribuye a limitar la propagación de infecciones y a evitar el uso innecesario de antimicrobianos.

Las principales estrategias para combatir la RAM incluyen mantener una buena higiene, utilizar antibióticos solo cuando sea necesario y fomentar la vacunación preventiva.

Es por esto que, desde Pfizer y la Fundación Antioqueña de Infectología, FAI, hemos realizado durante más de 11 años un simposio anual sobre enfermedades infecciosas, fortaleciendo el conocimiento de cerca de 2.800 profesionales de la salud en Colombia. A lo que se suma “Infectomanía” una campaña educativa que busca informar sobre la resistencia a los antimicrobianos a más de 1.000 personas de comunidades vulnerables en distintas regiones del país.

Es esencial educar y sensibilizar sobre este problema, ya que puede convertir infecciones comunes en riesgos graves. Según la OMS, las superbacterias pueden poner en peligro años de avances médicos si no se toman medidas conjuntas y responsables. Cada persona, desde las comunidades hasta profesionales de la salud, pueden contribuir adoptando prácticas responsables. Aproximadamente el 80% de las enfermedades infecciosas se propagan por las manos sucias, en tan solo 20 segundos, lavarse las manos de forma rutinaria y adecuada durante todo el año puede ayudar significativamente a prevenir la propagación de enfermedades infecciosas.