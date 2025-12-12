CANAL RCN
Deportes

¿Peligra el amistoso Colombia vs. Croacia? Carlos Antonio Vélez advirtió un riesgo mundialista

¿Se cancela el amistoso? La opinión de Vélez puso en duda el juego amistoso entre la Selección Colombia vs. Croacia.

Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
05:53 p. m.
El calendario de preparación de la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026 volvió a quedar en el centro del debate. Aunque la Federación Colombiana de Fútbol trabaja desde hace meses en cerrar amistosos de nivel para marzo, uno de los partidos más esperados es el duelo frente a Croacia, pero podría no concretarse.

Las dudas crecieron luego de que el periodista Carlos Antonio Vélez cuestionara la conveniencia de disputar ese encuentro antes de la Copa del Mundo.

La Tricolor tiene permiso de la FIFA para jugar dos amistosos en la ventana de marzo y otros dos en junio, semanas antes del inicio del torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el cruce ante los croatas, que estaba “a punto de firmarse”, habría entrado en zona de incertidumbre debido a posibles emparejamientos en la fase final del Mundial.

¿Por qué el partido entre Colombia y Croacia está en duda?

Vélez explicó que el sorteo dejó a Colombia en el grupo K, y los posibles rivales en la ronda de dieciseisavos serían el primero o segundo del grupo L, donde figura Croacia. Es decir, ambas selecciones podrían verse en un duelo directo de eliminación.

Para el periodista, jugar un amistoso tan cerca de un posible choque mundialista sería un error táctico tanto para el equipo europeo como para el combinado nacional.

“No se ha firmado todavía el partido contra Croacia y yo no sé qué estarán pensando los croatas. Si yo fuera croata, no jugaría contra Colombia ese amistoso. Ahora el asunto es qué consigo a esta altura porque todo estaba supeditado por el sorteo”, señaló Vélez en su programa Palabras Mayores, afirmando que revelar estrategias o dar ventajas previas a un oponente potencial sería un riesgo innecesario en un año tan decisivo.

La posición de Carlos Antonio Vélez y el panorama para Colombia en el Mundial

El periodista también recordó que el amistoso contra Francia sí está pactado y se jugará entre Washington y Orlando, acuerdo logrado directamente entre federaciones.

Pero el duelo con Croacia sigue sin confirmarse, lo que abre la puerta a que la FCF deba buscar otro rival a última hora.

“Si clasificamos segundos nos va a caer Croacia o Inglaterra, lo más seguro Croacia. ¿Un amistoso cinco meses antes? No sé, no sé. Los croatas tienen su manera de pensar y nosotros también. La mía es no jugar ese partido. La cosa es con qué rivales”, mencionó Vélez, enfatizando que el cuerpo técnico tendrá que analizar cuidadosamente la conveniencia de ese choque.

Por ahora, la incertidumbre continúa. Colombia busca rivales de jerarquía para llegar en su mejor nivel al Mundial, pero la posibilidad de enfrentar a un futuro contrincante directo podría cambiar los planes de preparación del equipo tricolor.

