¿Por qué apoyo al Tigre?

Petro es cosa del ayer. No será más que otro capítulo oscuro en nuestra historia, recordado por su legado de corrupción, degradación moral e indiscutible mediocridad en el ejercicio del poder público. Estemos tranquilos: las bodegas pagadas con nuestros impuestos no serán las que escriban la historia, mucho menos cuando, en el próximo gobierno y en adelante, nos aseguremos de que el erario no vuelva a ser malgastado en sicarios digitales de medio pelo.

Por tanto, en vez de detenernos en Petro y su desastre, los invito a mirar hacia el futuro. En mi corta presencia en este mundo, he aprendido que de los momentos difíciles se sale fortalecido, cultivando esperanza y manteniendo la fe en que las cosas serán mejores mañana. No ha sido fácil, lo sé. Tres años de destrucción, violencia y corrupción han sido duros para cualquier sociedad, especialmente para la nuestra, que ha sufrido tanto a lo largo de su existencia. Pero precisamente en estos abismos nacen las grandes transformaciones. Colombia no es un país condenado al fracaso; es una nación de guerreros resilientes, de emprendedores incansables y de familias unidas por valores eternos. Y hoy, más que nunca, esos valores conservadores —hoy conocidos como de derecha— que representa Abelardo de la Espriella, el Tigre, son los que nos sacarán adelante.

Abelardo no es un político de carrera; es un patriota forjado en la empresa privada, un abogado y empresario que ha generado riqueza sin depender del Estado. Su candidatura, respaldada ahora por el Movimiento de Salvación Nacional —ese bastión de la derecha fundado por el visionario y estadista Álvaro Gómez Hurtado—, une fuerzas en torno a principios irrenunciables: la defensa de la familia como pilar de la sociedad, la libertad individual como derecho sagrado, la propiedad privada como motor de prosperidad, la fe en Dios como guía moral, y un compromiso inquebrantable con la seguridad de los colombianos.

Con Enrique Gómez como jefe de debate, esta alianza no solo reacomoda el tablero político, sino que enciende una ola de esperanza en la derecha independiente, lista para derrotar al petrismo y reconstruir la nación. Imaginen una Colombia donde se reduzca la pobreza, se cree riqueza, se acabe la burocracia corrupta, se acaben las alianzas con regímenes autoritarios como los de Maduro o Cuba, y se restaure la democracia, la seguridad y el orden con mano firme y Constitución en mano. Eso no es un sueño lejano; es un plan concreto, impulsado por convicción y no por ambición.

Abelardo de la Espriella, Enrique Gómez y Salvación Nacional no son solo nombres; son llamados a la acción. Abelardo, con su carácter, disciplina, convicción y valentía, nos recuerda que las decisiones grandes nacen de la obediencia a un propósito mayor. Él no busca dedazos ni conveniencias; se gana el apoyo con resultados, recogiendo firmas del pueblo para inscribir su candidatura y enviar un mensaje contundente al régimen. “La voz del pueblo es la voz de Dios”, y hoy esa voz clama por una transformación de la patria.

Amigos lectores, no se queden en las sombras del desaliento. Súmense a esta noble causa. Apoyen a Abelardo de la Espriella, apoyen a Salvación Nacional y únanse a la ola que está creciendo día a día. Colombia nos necesita a todos: a ustedes, a sus familias, a las generaciones venideras. Juntos, con fe y determinación, haremos que nuestra patria vuelva a brillar en grandeza. ¡Firme por la patria! ¡El Tigre ruge, y con él, rugimos todos hacia un futuro de libertad y prosperidad!