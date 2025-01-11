La anarquía de las motos y el desafío a la autoridad

No estoy de acuerdo con la medida de la alcaldía, me parece exagerada. Por unas caravanas de dos mil motociclistas que resultan altamente violentas, no se puede castigar a un millón quinientos mil usuarios de estos vehículos. Pero lo cierto es que un sector de moteros se volvió un problema muy grave, y no queda más que afrontarlos con autoridad.

Las normas, así no nos gusten, hay que cumplirlas. De otra manera resulta imposible vivir en sociedad y medianamente en convivencia. Resulta insólito que el 62 por ciento de las motos registradas no tengan SOAT, según el preciso registro de Fasecolda. Estamos hablando que si hay 12 millones de este tipo de vehículos, pues cerca de 7,5 millones andan por las calles sin el seguro obligatorio. Es un peligro gigante. Y este gobierno en lugar de buscar que paguen y que respondan, pues recuerden que comenzando otorgó descuentos y otros beneficios.

Y lo más grave es que el 62 por ciento de las muertes en accidentes de tránsito son de motociclistas. Al día en promedio mueren 14 en un siniestro. Muchos se creen dueños de las vías, son imprudentes, irrespetuosos, usan andenes y vías prohibidas. El escenario que todos vemos y conocemos, que resulta extremadamente crítico.

Hay que sumarle que tampoco pagan peajes, no tienen pico y placa en el caso de Bogotá y tampoco pagan impuesto las que son de menos de 125 centímetros cúbicos. Solo beneficios, mientras que para el resto de vehículos si hay medidas severas.

Y aclaro: No tengo absolutamente nada en contra de las motos. Una gran cantidad de usuarios son personas que viven de trabajar con ellas; que resultan esenciales para movilizarse ante un sistema de transporte colapsado, inseguro e ineficiente. Pero la sociedad que no usa motos sí está esperando que las pongan en cintura.

La policía tiene que hacer cumplir esta y cualquier otra restricción. Ya bloquearon a Bogotá el jueves, millones resultaron afectados, bajándose de los buses de Transmmilenio y caminando hacia sus trabajos por horas. Hay que actuar y no permitir más bloqueos.

Así que puede resultar exagerada la medida, pero alcalde: no puede dar el brazo a torcer. Ni Galán ni los demás mandatarios locales, hay que actuar sin miedo buscando el beneficio de la mayoría y no de un sector que cree vivir en la anarquía.