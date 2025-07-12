CANAL RCN
Internacional

María Corina Machado invitó especialmente a cuatro personas para recibir su Nobel de Paz: ¿Quiénes son?

A través de una llamada, la líder de la oposición venezolana invitó a un presidente para acompañarla en la ceremonia en Noruega.

Foto: AFP

AFP

diciembre 07 de 2025
07:01 p. m.
En las últimas horas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este domingo 7 de diciembre a Oslo, Noruega, como invitado especial de la opositora venezolana María Corina Machado, que el próximo miércoles 10 de diciembre recibirá el premio Nobel de la Paz.

En las próximas horas también lo harán otros tres mandatarios invitados directamente por Machado.

Machado, de 58 años, recibirá el Nobel en plena crisis en la que impera una advertencia de Estados Unidos de extremar precaución al sobrevolar Venezuela. La campaña militar lanzada por Washington desde agosto en el Caribe generó una estampida de las aerolineas extranjeras, que dejan al país casi aislado del mundo.

La opositora que vive en la clandestinidad desde hace más de un año confirmó su participación en la ceremonia, a pesar de que en noviembre el fiscal general de Venezuela la consideraría fugitiva si abandonaba el país para recibir su premio.

¿Quiénes son los presidentes invitados especiales de María Corina Machado en los premios Nobel?

Según la presidencia panameña, Mulino es uno de los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado a recibir el galardón. A través de un comunicado, Panamá aseguró que “será un gran honor" acompañarla en la ceremonia.

También estarán Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

"Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí (en Oslo), respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido", declaró Mulino.

María Corina Machado ganó el Nobel de Paz por su lucha para la libertad de Venezuela

El Comité Noruego del Nobel otorgó el galardón a Machado por su incansable defensa de la democracia venezolana ante el gobierno de Nicolás Maduro.

Pese a las condiciones de seguridad que rodean a la líder opositora venezolana, les habría confirmado a los organizadores del evento, a través de su equipo de prensa, que sí estaría presente en la ceremonia.

