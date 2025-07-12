¿Qué debe hacer en caso de sufrir una quemadura con velas, pólvora o líquidos calientes?

Con la llegada de las festividades decembrinas, especialmente durante la Noche de Velitas, los servicios de salud registran un incremento significativo en los casos de quemaduras relacionadas con pólvora, velas encendidas y líquidos calientes.

Conocer el procedimiento correcto ante estos accidentes puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y complicaciones graves.

Las autoridades sanitarias hacen un llamado urgente para evitar el uso de pólvora. Sin embargo, si ocurre un accidente, la respuesta inmediata resulta fundamental.

¿Qué se debe hacer en caso de sufrir una quemadura?

Las quemaduras más comunes durante estas celebraciones provienen de tres fuentes principales: pirotecnia, líquidos calientes y velas encendidas, pudiendo generar lesiones de primer, segundo y hasta tercer grado.

El protocolo inicial ante cualquier quemadura es: retirar inmediatamente a la persona de la fuente de calor, lavar esa quemadura por 10 a 20 minutos con agua a temperatura ambiente. Este paso es esencial para detener el avance de la lesión en los tejidos.

La prevención sigue siendo la mejor estrategia. En la Noche de Velitas, Navidad y Año Nuevo, las recomendaciones son alejar a los niños de la pólvora, evitar colocar velas cerca de cortinas u otros materiales inflamables, y utilizar los accesorios pertinentes al manipular líquidos calientes, como agarraderas, guantes térmicos y recipientes adecuados.

¿Qué no debe hacer en caso de sufrir una quemadura?

Expertos señalan que no se debe usar agua fría ni hielo porque puede generar otro tipo de quemaduras. Esta recomendación contradice algunas creencias populares que sugieren enfriar rápidamente la zona afectada con temperaturas extremas.

Igualmente, es importante es evitar la aplicación de sustancias caseras sobre las heridas. No se debe aplicar café, aplicar aceites, ni crema dental en estas lesiones.

Estos remedios tradicionales, lejos de ayudar, pueden contaminar la herida, dificultar la evaluación médica posterior y agravar la situación.