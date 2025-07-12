¿Cuánto dinero ganaron los equipos colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana?

La Conmebol dio a conocer este viernes los montos oficiales que recibieron los equipos colombianos por su participación en los torneos internacionales del 2025, un balance económico que deja ver la importancia deportiva y financiera que representan tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana.

Más allá del rendimiento deportivo, las cifras entregadas por el organismo reflejan el impacto económico que estas competencias generan para los clubes del país, especialmente en un contexto donde los ingresos internacionales se han convertido en una pieza clave para fortalecer los proyectos institucionales.

En el caso de la Copa Libertadores, el representante colombiano fue Atlético Nacional, que logró avanzar hasta los octavos de final del certamen continental. Su recorrido no solo le dio protagonismo en el plano deportivo, sino también una recompensa significativa: la institución antioqueña superó los cinco millones de dólares en ingresos, un aporte fundamental para sus finanzas y para la proyección de su plantilla. En total, Nacional acumuló 5.240.000 dólares desde la fase de grupos hasta su eliminación en octavos.

Once Caldas lideró los ingresos en Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana, Once Caldas se consolidó como el club colombiano con mayor premio económico recibido en el 2025. Su destacada actuación, que lo llevó hasta los cuartos de final del torneo, se tradujo en un ingreso de 3.385.000 dólares desde la fase 1, cifra que refleja la importancia de su rendimiento internacional y el impacto que este tiene para una institución que busca consolidar su regreso al protagonismo continental.

La campaña del equipo manizaleño no solo devolvió ilusión a su hinchada, sino que también representó uno de los ingresos más altos que un club colombiano ha recibido en la Sudamericana en los últimos años.

América también sumó una cifra considerable

Otro de los clubes que logró una participación destacada en el ámbito internacional fue América de Cali, que alcanzó los octavos de final de la Sudamericana. A lo largo de su recorrido, el equipo escarlata recibió un total de 2.365.000 dólares, cifra que se convierte en un impulso económico importante de cara a sus planes deportivos y administrativos.

Si bien América no logró avanzar más allá de la ronda de los 16 mejores, sus ingresos reflejan la competitividad y el valor estratégico de mantenerse presente en torneos internacionales.

Con estas cifras, la Conmebol cierra oficialmente el balance económico para los equipos colombianos en 2025. Un año en el que el rendimiento internacional volvió a demostrar que, además del prestigio deportivo, el factor financiero es determinante para el crecimiento y la estabilidad de los clubes del país.