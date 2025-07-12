CANAL RCN
Colombia

Presidente Petro denunció que hallazgo de cuerpos en playa de La Guajira podrían ser víctimas de bombardeos

El jefe de Estado exigió una investigación sobre estas muertes, así como su debida identificación por Medicina Legal.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 07 de 2025
07:45 p. m.
El presidente Gustavo Petro, en las últimas horas, pidió abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar, en el extremo norte de La Guajira, la frontera con Venezuela.

El mandatario no descartaría que se tratara de víctimas de los bombardeos que adelanta Estados Unidos en el Caribe, en medio de la anunciada ofensiva contra el narcotráfico.

A través de su cuenta de X, donde publicó imágenes sensibles de los cuerpos, pidió celeridad en su identificación.

Presidente Petro pidió investigar hallazgo de cuerpos en playa de La Guajira

Esta petición del mandatario se dio luego de un reportaje de RTVC sobre el hallazgo de dos cuerpos en un poblado de pescadores conocido como Puerto López y de otros cadáveres que, supuestamente, aparecieron del lado venezolano, sin precisar el número de víctimas.

Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira, le pido a Medicina Legal establecer identidades y coordinar con la Fiscalía de Venezuela.

Los cuerpos habrían sido hallados el jueves 4 de diciembre en esa playa de pescadores, pero se desconocen las circunstancias de sus decesos.

Presidente Petro advirtió que los muertos en playa de La Guajira podrían ser por bombardeos

Fuerzas militares de Estados Unidos han bombardeado desde septiembre unas 21 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico supuestamente vinculadas al narcotráfico, bajo órdenes del presidente Donald Trump.

El mandatario, en medio de crecientes tensiones diplomáticas con su homólogo estadounidense, ha denunciado que los bombardeos son "ejecuciones extrajudiciales", por lo que asociaría este hallazgo con dicha ofensiva militar:

Pueden ser muertos por bombardeo en el mar.

