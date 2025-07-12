Crecimiento sin control: La lupa del nuevo observatorio de Soacha frente a la crisis de la informalidad

En un esfuerzo por transformar la gestión administrativa, mejorar el bienestar de la comunidad y hacer una transición hacia una ciudad inteligente, Soacha ha anunciado el lanzamiento de su Observatorio Urbano, una plataforma de datos integrada que permitirá la centralización, sistematización y análisis de información crucial para la toma de decisiones.

En un municipio con un crecimiento urbano acelerado, que supera la capacidad de los servicios públicos y genera presión sobre la infraestructura, esta herramienta busca transformar la manera como el municipio entiende su territorio y toma decisiones acertadas.

Según explicó la secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial, Sandra Pedraza, “esta herramienta nace como una meta explícita del plan de desarrollo municipal, tras encontrar una ciudad sin claridad ni consolidación de datos, y sin insumos integrados que permitieran orientar las decisiones públicas”.

¿De qué trata este observatorio?

El Observatorio se concibe como un eje articulador de información que integrará y suministrará datos a todas las secretarías de manera transversal: movilidad y transporte, salud, niñez, emprendimiento, empleabilidad, ambiente, espacio público e infraestructura, entre otros frentes. La meta de la administración es que, hacia 2026, los datos del Observatorio permitan diseñar estrategias consolidadas y acertadas, y que esta base de datos organizada sirva tanto a la administración actual como a las futuras, contribuyendo a una ciudad “más inteligente, más eficaz, más articulada y que sea ejemplo para otros territorios”.

En aras de hacerle frente a otro gran reto que tiene Soacha, que es la expansión de la informalidad, el Observatorio cuenta con tres aplicativos específicos vinculados al licenciamiento urbano, donde se encuentran los datos relacionados con licencias de construcción, licencias de intervención en espacio público y licencias de curadurías urbanas. A través de tableros de control, la ciudadanía puede consultar cuántas licencias existen en el municipio, en una comuna o en una zona determinada, sin necesidad de acudir físicamente a la Secretaría de Planeación. El objetivo es que esta sea una herramienta que le facilite a la ciudadanía acceder a la información de manera directa.

Por ejemplo, variables determinantes como la cantidad de metros de licencias ejecutadas y de recaudo, dejan ver que la Comuna 1 y el Corregimiento 1 son los que cuentan con más metros de licencias para construcción en comparación con las Comunas 3 y 4, donde el licenciamiento es muy bajo. “Los datos nos dan señales de lo que puede estar ocurriendo en el territorio”, agregó Leandro Cortés, director de Ordenamiento Territorial de Soacha.

Los retos de Soacha para mitigar el crecimiento acelerado

Otros de los retos que tiene el municipio, y que buscan ser abordados gracias a los datos georreferenciados de esta herramienta, tienen que ver con movilidad crítica y gobernanza débil. En contravía, los datos inteligentes permitirán un territorio ordenado, sostenible, seguro y equitativo, toma decisiones basadas en datos y la participación activa de la ciudadanía.

Uno de los cambios más relevantes que introduce el Observatorio Urbano es la articulación de bases de datos que antes estaban fragmentadas por secretarías. Hoy se está compilando y cruzando información de ambiente (arbolado, espacio público), infraestructura y salud, entre otros sectores.

Datos espaciales y trabajo en red

La articulación de los datos fue posible gracias a los Sistemas de Información Geográfica. Manuel Francisco Lemos, gerente general de Esri Colombia, empresa facilitadora de la tecnología del observatorio, explicó que para el desarrollo de esta herramienta, la geografía y las coordenadas operan como una “llave maestra” para conectar información proveniente de distintos programas y entidades. Al asociar los datos a un lugar en el territorio, es posible integrarlos, analizarlos, agruparlos y ponerlos al servicio de múltiples casos de uso, desde problemas cotidianos de la ciudadanía hasta decisiones complejas de inversión y planeación.

El Observatorio Urbano de Soacha se inserta, además, en un esfuerzo más amplio de estandarización de datos geográficos a nivel nacional. Bajo el enfoque del Sistema de Administración del Territorio y la política de catastro multipropósito, se han adoptado modelos que definen cómo debe estructurarse la información parcelaria y las capas asociadas al ordenamiento territorial, con resoluciones específicas sobre la cartografía de los planes de ordenamiento. Estos estándares buscan que todos los municipios hablen el mismo “idioma” en materia de usos del suelo, zonificaciones y determinantes de ordenamiento, facilitando la interoperabilidad entre niveles de gobierno.

En ese contexto, la herramienta no solo organiza datos locales, sino que se prepara para integrarse a una red más amplia de observatorios y sistemas de información, en coordinación con entidades nacionales, la Región Metropolitana y ciudades vecinas como Bogotá.

Por su parte, Edwin Chirivi Bonilla, gerente de Camacol Bogotá, resaltó que el observatorio se convierte en la primera fuente de canalización de inversión para los próximos años, al permitir identificar qué tipo de actores inmobiliarios pueden llegar al municipio, qué perfiles de proyectos y fondos se pueden estructurar y bajo qué condiciones. Esto se traduce, según explicó, en ordenamiento y planificación con criterios de sostenibilidad y en beneficios sociales y económicos para Soacha.