El pico y placa los sábados

La medida del alcalde Galán para los carros matriculados por fuera de Bogotá cayó por sorpresa, pero pone sobre la mesa una competencia a mi juicio desleal que termina desfavoreciendo las finanzas de la capital.

Municipios pequeños que perfectamente pueden ofrecer descuentos gigantes en matrícula e impuestos por vehículos que nunca van a rodar por esas carreteras. No pierden absolutamente nada, simplemente un trámite de inscripción y listo. Cautivan a los compradores con descuentos y resulta que terminamos viendo por las calles de Bogotá automóviles de pueblos muy pequeños de distintos departamentos rodando por las calles.

Un ejemplo sencillo: Resulta sorprendente que Cota tenga 41 mil habitantes y hoy hay 238 mil carros matriculados, según la averiguación que hizo el periodista Juan David Galindo en NOTICIAS RCN. O que Envigado, muy cerca de Medellín, registre 250 mil habitantes y 356 mil carros matriculados.

Entonces las ciudades, ya desbordadas de tráfico, pues simplemente no reciben nada de impuestos para reparación de vías, control de semáforos, señalización, seguridad vial y hasta programas de educación y salud que necesitan esa inversión.

Por supuesto que molesta a quienes no tienen matriculado su carro en Bogotá. Es una decisión políticamente incorrecta -y más en plena campaña electoral- que puede resultar severa pero que no solamente abre un debate sobre un desproporcionado error en la norma que debe corregirse. Y no es de hoy, el tema ha estado sobre la mesa por años pero sin ninguna solución.

No dudo que quienes quieran hoy en comprar carro van a pensarlo dos veces y seguramente se van a decantar por placas de Bogotá. Ojalá la medida resulte temporal, comprendo que habrá gente que realmente viva en otras ciudades o municipios y prefiera por cercanía y facilidad hacer los trámites allí, pero una amplia mayoría se deja llevar por los beneficios a corto plazo que con el pasar de los años le hacen enorme daño a las ciudades.

Claro que este pico y placa no es ambiental, tampoco tiene como fin mejorar la movilidad, es urgente que la alcaldía piense en medidas para eso porque la situación es caótica. Aquí la única razón es recaudo, y nos guste o no resulta extremadamente injusto que unos no aporten nada para usar las vías todos los días.

Y claro, sin duda el problema es de fondo. Hay que acabar con esa competencia, los costos deberían ser iguales y los descuentos deberían tener un tope equilibrado. En muchos países del mundo es obligatorio matricular el carro en el departamento o estado donde el vehículo circula. Es lo más lógico y correcto.

Veremos que funcione la medida. Criticaron a Galán muy duro con las restricciones a las motos el puente pasado, y finalmente dio resultado. Por cierto, no sobra recordar que es urgente reglamentar y poner en cintura a quienes usan estos vehículos, la mayoría no tiene SOAT y son quienes más causan accidentes.

Y ojalá los municipios vecinos no tomen la mala decisión de imponer medidas recíprocas. El turismo resultaría afectado profundamente, calculen los restaurantes, bares y centros recreativos que hay en la sabana. Sería la peor para los habitantes de esos pueblos aledaños.

Es fácil criticar, pero yo prefiero que los alcaldes actúen y tomen decisiones. No son nada buenas las restricciones a la gente, pero confío en que esta genere buenos resultados, por impopular que resulte.