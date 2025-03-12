Juan David Tejada apareció en 'La Mansión de los Streamers' de Westcol: recordaron problema del pasado

La noche del 3 de diciembre marcó el estreno oficial de 'La Mansión de los Streamers', el reality con el que Westcol apuesta por identificar nuevos talentos digitales. El proyecto fue anunciado días antes mediante un comunicado de su equipo y de su mánager, Carlos Vidal Barrueco.

El programa estará al aire hasta el 10 de diciembre. Son 20 participantes quienes buscan un lugar dentro del equipo creativo de Westcol, en un formato competitivo que combina pruebas, contenido en vivo y dinámicas internas. Toda la transmisión se realiza desde la cuenta oficial del streamer en Kick.

La entrada de 'El Agropecuario' desata la sorpresa

El debut generó más conversación de la esperada cuando Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, apareció como uno de los participantes. Su llegada tomó por sorpresa a quienes seguían la transmisión en tiempo real.

La reacción fue inmediata porque Tejada es la expareja más reciente de Aida Victoria Merlano. Y Westcol, anfitrión del reality, también fue pareja de la creadora de contenido antes de que ella estuviera con 'El Agropecuario'. El cruce de historias hizo que el estreno tomara un giro inesperado.

El "problema" entre Westcol y Juan David Tejada

En la presentación de Tejada, compartió unas palabras con Westcol, quien manifestó que en el pasado tuvieron un problema, al parecer relacionado con la expareja en común de ambos.

"Tuvimos un problema nosotros, te acordás de ese problema. ¿Cómo te sentiste con eso?", le dijo Westcol a Tejada, quien afirmó que lo recordaba y simplemente respondió. "En ese momento me sentí como atacado, pero ya después manejamos la vuelta bien y no pasó nada".