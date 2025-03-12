CANAL RCN
Tendencias

Juan David Tejada apareció en 'La Mansión de los Streamers' de Westcol: recordaron problema del pasado

'El Agropecuario' terminó colaborando en un proyecto de una expareja de Aida Victoria Merlano.

Westcol Juan David Tejada
FOTO: Captura de pantalla - Westcol Kick

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
09:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La noche del 3 de diciembre marcó el estreno oficial de 'La Mansión de los Streamers', el reality con el que Westcol apuesta por identificar nuevos talentos digitales. El proyecto fue anunciado días antes mediante un comunicado de su equipo y de su mánager, Carlos Vidal Barrueco.

"Esperando para presentárselo": ¿Juliana Calderón confirmó su relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?
RELACIONADO

"Esperando para presentárselo": ¿Juliana Calderón confirmó su relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

El programa estará al aire hasta el 10 de diciembre. Son 20 participantes quienes buscan un lugar dentro del equipo creativo de Westcol, en un formato competitivo que combina pruebas, contenido en vivo y dinámicas internas. Toda la transmisión se realiza desde la cuenta oficial del streamer en Kick.

La entrada de 'El Agropecuario' desata la sorpresa

El debut generó más conversación de la esperada cuando Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, apareció como uno de los participantes. Su llegada tomó por sorpresa a quienes seguían la transmisión en tiempo real.

La reacción fue inmediata porque Tejada es la expareja más reciente de Aida Victoria Merlano. Y Westcol, anfitrión del reality, también fue pareja de la creadora de contenido antes de que ella estuviera con 'El Agropecuario'. El cruce de historias hizo que el estreno tomara un giro inesperado.

El "problema" entre Westcol y Juan David Tejada

En la presentación de Tejada, compartió unas palabras con Westcol, quien manifestó que en el pasado tuvieron un problema, al parecer relacionado con la expareja en común de ambos.

Westcol habría cerrado ciclo con Aida Victoria: ella sería su presunta nueva novia
RELACIONADO

Westcol habría cerrado ciclo con Aida Victoria: ella sería su presunta nueva novia

"Tuvimos un problema nosotros, te acordás de ese problema. ¿Cómo te sentiste con eso?", le dijo Westcol a Tejada, quien afirmó que lo recordaba y simplemente respondió. "En ese momento me sentí como atacado, pero ya después manejamos la vuelta bien y no pasó nada".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Shakira

Shakira sorprendió con elogios para Gerard Piqué: giro en su relación

Yeison Jiménez

"Todavía siento la cara dormida": Yeison Jiménez detalló sus problemas de salud tras concierto en Bogotá

Atlético Nacional

Él es el exjugador de Atlético Nacional que La Suprema confirmó como su nuevo novio

Otras Noticias

Bogotá

Fuerte mensaje del papá de Jean Claude Bossard durante velatón en Bogotá: esto dijo

Este miércoles 3 de diciembre hubo una velatón por la muerte de Bossard, a quien le dispararon tras resistirse a un atraco.

Fútbol

Independiente Santa Fe perdería una de sus más grandes figuras para el año 2026: hay jugosa oferta

Las ofertas por las figuras del cuadro cardenal empiezan a llegar.

Metro de Bogotá

¿Los perros serán permitidos en el Metro de Bogotá? Ya hay respuesta oficial

Jeffrey Epstein

Revelaron imágenes del imperio de Epstein: así lucían las propiedades en donde obligaba a menores a prostituirse

Alimentos

La investigación que convierte la cáscara de maracuyá en un ingrediente gourmet