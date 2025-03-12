CANAL RCN
Colombia

“Ni el Grinch se atrevió a tanto”: alcalde Fico Gutiérrez sobre robo y daños de alumbrado navideño en Medellín

Los alumbrados de EPM buscan atraer turistas y locales, con un homenaje a los 350 años de la ciudad.

Foto: Alcaldía de Medellín
Foto: Alcaldía de Medellín

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
10:00 p. m.
La Navidad se ve amenazada en Medellín, incluso antes de que el Día de las velitas marque el inicio de las celebraciones de Fin de Año. Así lo advirtió el alcalde, Federico Gutiérrez, en un mensaje en el que advirtió sobre el robo y daño a los alumbrados navideños desde que fueron instalados en la capital antioqueña:

“Ni el Grinch se atrevió a tanto. Condenamos los actos vandálicos y delincuenciales contra los alumbrados de EPM instalados en toda la ciudad. El robo de cable y los daños a las estructuras instaladas son hechos que deben ser rechazados y castigados por las autoridades”.

Una de las banderas de Medellín en Colombia es la “cultura ciudadana”; sin embargo, el alcalde y Empresas Públicas de Medellín (EPM) estarían preocupados por el trato que reciben las decoraciones, tradicionales de estas fechas:

“Los alumbrados son un emblema para Medellín; representan lugares de encuentro familiar y dinamizan la economía. Invito a los ciudadanos a cuidar lo que se ha convertido en símbolo de nuestra ciudad y a denunciar cualquier hecho que afecte el normal desarrollo de las festividades de fin de año”.

EPM hizo un llamado a cuidar de las decoraciones navideñas que atraen a locales y turistas:

En el 2024, EPM instaló “25 mil figuras hechas a mano por madres artesanas cabeza de hogar, 8 millones de bombillas y 600 kilómetros de manguera luminosa distribuidos en 61 puntos de la capital antioqueña”, que rinden un homenaje a la ciudad por sus 350 años de historia, pero, a través de un comunicado de prensa, advirtió:

“Los alumbrados EPM fueron encendidos el pasado 28 de noviembre y, desde entonces, han recibido una masiva asistencia de ciudadanos y visitantes, pero EPM lamenta informar que, en estos primeros días de exhibición de los alumbrados, se han presentado robos de cable dúplex, utilizado para la conexión eléctrica de las figuras luminosas, en los puntos instalados en Cristo Rey, La Floresta, Plaza Botero, Paseo del Río, Primer Parque de Laureles y el corregimiento de San Antonio de Prado. Asimismo, se han registrado actos de vandalismo contra algunas figuras del Pueblito Paisa".

Su llamado, al igual que el de la administración Gutiérrez, no es otro que “a cuidar los alumbrados, con sentido de pertenencia, y reportar a las autoridades cualquier irregularidad que se identifique”.

