Secretaria de Prensa desmiente que Trump se quede dormido en sus reuniones de gabinete

En medio de una reunión de gabinete presenciada por la prensa, Donald Trump —quien suele burlarse de su predecesor llamándolo “Joe el Dormilón”— pasó a ocupar el centro de la conversación nacional tras ser captado con los ojos cerrados durante varios segundos. El episodio, ocurrido el martes 2 de diciembre, reavivó los rumores sobre su estado de salud.

Las imágenes lo mostraron con los párpados caídos en repetidas ocasiones, incluso mientras figuras clave de su administración lo elogiaban públicamente. En uno de esos momentos, el secretario de Estado, Marco Rubio, sentado a su lado, aseguraba que Trump era “el único líder en el mundo” capaz de encaminar el fin de la guerra en Ucrania.

Trump dijo sentirse mejor que hace 25 años:

La Casa Blanca, no obstante, se apresuró a desmentir cualquier insinuación de que el mandatario de 79 años —el presidente de mayor edad electo en la historia del país— hubiera cabeceado. “El presidente Trump escuchó atentamente y dirigió toda la maratónica reunión de gabinete de tres horas”, afirmó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en un comunicado. La portavoz calificó de “increíble” su reacción al cierre del encuentro, cuando el mandatario arremetió contra inmigrantes somalíes, y sostuvo que ese “momento épico” coronó la novena reunión de gabinete de su segundo mandato.

El propio Trump había intentado adelantarse a los señalamientos sobre su energía física al inicio de la sesión. “Siempre encuentran algo nuevo, como ‘¿goza de buena salud? Biden estaba genial, pero ¿Trump tiene buena salud?’”, dijo a los periodistas, a quienes tildó de “locos”. Además, aseguró haber “aprobado con éxito” una prueba cognitiva y afirmó sentirse “más lúcido que hace 25 años”. “Les haré saber cuando haya algo mal”, indicó.

No es la primera vez que Trump parece dormitar en reuniones de alto calibre:

Pese a sus declaraciones, minutos después volvió a aparecer con los ojos cerrados durante varios segundos consecutivos, mientras su gabinete enumeraba los logros del primer año de su regreso al poder. Se trata del segundo episodio reciente: menos de un mes antes, también se le vio cerrar los ojos por un tiempo prolongado durante un acto en el Despacho Oval sobre precios de medicamentos.

Las dudas en torno a su salud venían acumulándose desde finales de noviembre, cuando un reportaje de The New York Times señaló que Trump había reducido de manera drástica sus apariciones públicas, viajes internos y horas de trabajo en comparación con su primer mandato. El martes, sin embargo, fue las cámaras las responsables de avivar la discusión sobre su vitalidad en la presidencia.