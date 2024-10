James Rodríguez y una batalla contra el reloj

James Rodríguez presentó su primera molestia física con el Rayo Vallecano y, aunque no parece ser grave, puede marcar una tendencia preocupante de cara al Mundial 2026. Un futbolista de élite no puede pasar de la inactividad a ser titular en el Estadio Municipal de El Alto y jugar 90 minutos a las 3:30 p. m. en Barranquilla. La propuesta de Íñigo Pérez no es compatible con lo que ofrece el volante cucuteño, quien deberá reinventarse para darle la vuelta a esta situación.

El '10' de la Selección Colombia ha jugado 388 minutos en lo que va del año, sumando lo hecho en São Paulo y Rayo. Eso equivale a menos de cinco partidos completos. Para ilustrar, Jhon Arias lleva 4,027 minutos en 2024 con Fluminense. Rodríguez estuvo 54 días alejado de la competencia entre la final de la Copa América y el duelo contra Perú en Lima. La falta de continuidad puede ser devastadora para un futbolista profesional.

No es un secreto que James está centrando sus esfuerzos en la 'tricolor'. Brilló en Eliminatorias, en Copa América y en amistosos. A largo plazo, pensando en el Mundial, le costará mantener buenas actuaciones. Principalmente, le será casi imposible llegar con ritmo, vigencia y regularidad si la situación en Madrid no cambia. ¿Acaso hará una minipretemporada como la de Diego Armando Maradona antes de Estados Unidos 1994?

La inconsistencia entre la Selección Colombia y su club comenzó desde que fichó por el Al-Rayyan. El volante tuvo un parón de seis meses en el club catarí. En Olympiacos, tuvo un comienzo prometedor, pero su ímpetu se fue diluyendo hasta que ambas partes se separaron de manera repentina. Nunca se consagró en el Morumbi y será recordado por el penalti que falló en las semifinales contra Liga de Quito.

Lo bueno es que James está a tiempo de revertir esta situación. Su zurda reapareció y las ganas de hacer historia con Colombia volvieron tras la compleja que situación que sufrió rumbo a Rusia 2018. Tendrá que ganarse un puesto en el Rayo para poder destacarse en la próxima cita orbital, que parece ser su 'último baile' con la Selección.