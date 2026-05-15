Semana de la Moda de Milán invita a sus diseñadores a evitar el uso de pieles de animal

La influyente Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) ha sacudido las bases de la alta costura europea al formalizar unas directrices que exhortan a los diseñadores a excluir de forma definitiva las pieles animales de sus colecciones.

Mediante un comunicado oficial, la organización extendió una invitación institucional para que las firmas de lujo prescindan de presentar prendas, complementos o cualquier componente confeccionado con pieles durante sus desfiles.

Aunque la medida se ha planteado bajo un carácter estrictamente voluntario y sin aplicar sanciones, representa un punto de inflexión estratégico alcanzado tras intensas jornadas de negociación entre los directivos de la moda de ese país y colectivos defensores de los derechos de los animales.

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El uso de pieles sintéticas ha transformado la industria textil

La decisión de Milán llega en un momento de transformación para el mercado textil global, donde el interés por este insumo ha caído de manera drástica debido a la presión social contra el maltrato animal.

Sin embargo, los analistas observan un fenómeno paradójico en las vitrinas actuales: la proliferación de alternativas sintéticas y tejidos sustitutos ha vuelto a popularizar la estética y el aspecto visual de los abrigos tradicionales de peletería.

Ante esta evolución cultural, Carlo Capasa, presidente de la CNMI, defendió la postura institucional argumentando que la iniciativa ratifica el compromiso del organismo por gestionar la transformación del sector textil con sensatez y proporcionalidad, manteniendo una línea coherente con las políticas corporativas que ya venían impulsando con anterioridad.

Las grandes casas de la moda italiana le dieron la espalda al uso de pieles:

Con esta resolución, la capital de la moda italiana acelera el ritmo para alinearse con normativas estatales vigentes en Europa. Italia prohibió formalmente la cría de animales con fines peleteros en el año 2022, sumándose a las legislaciones previas impuestas por Francia en 2021 y el pionero Reino Unido en 2003.

Asimismo, el anuncio milanés replica los esquemas restrictivos adoptados años atrás por los desfiles homólogos de Nueva York y Londres, los cuales optaron directamente por el veto definitivo a estos materiales en sus plataformas.

El escenario comercial en Italia ya mostraba un terreno abonado hacia la abolición, pues referentes del diseño milanés de la talla de Armani, Prada y Dolce & Gabbana renunciaron de forma autónoma al uso de pieles en sus catálogos.