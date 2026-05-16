Fernando 'Pecoso' Castro está de luto: murió su esposa

Fernando Castro, el destacado director técnico oriundo de Manizales, se encuentra enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida.

El viernes 15 de mayo de 2026, en horas de la noche, se confirmó que Liliana Echeverri, el amor de su vida, falleció.

Liliana fue esposa del 'Pecoso' Castro durante más de 25 años y no solo lo acompañó en cada uno de sus desafíos deportivos, sino que siempre fue su polo a tierra.

La noticia del deceso de Liliana Echeverri, la esposa de 'Pecoso' Castro, fue confirmada por el Deportivo Cali.

Así confirmó el Deportivo Cali la muerte de Liliana Echeverry, esposa de Fernando 'Pecoso' Castro

Sobre las 6:44 de la tarde del 15 de mayo de 2026, el Deportivo Cali publicó un comunicado de condolencias por el fallecimiento de la esposa de Fernando 'Pecoso' Castro.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Liliana Echeverri, esposa de nuestro ídolo Fernando 'Pecoso' Castro", comenzó escribiendo la institución 'azucarera'.

"Acompañamos a Fernando, a su familia y seres queridos en este difícil momento. Mucha fortaleza y paz en su memoria", añadieron.

Los hinchas del Deportivo Cali le han enviado mensajes de condolencias a Fernando 'Pecoso' Castro

Tras el comunicado del Deportivo Cali, sus hinchas le han expresado su apoyo al experimentado director técnico.

"Fe y mucha fortaleza", "le expreso mis condolencias al director técnico más querido por la hinchada 'azucarera'", "qué momento duro", "estamos contigo, ídolo", "siempre fue su compañera de vida", "esto es una pena", "Dios le conceda el descanso eterno a doña Liliana", "mi sentido pésame" y "la familia 'verdiblanca' siempre estará junto a ti", han sido algunas de las palabras expresadas.

Es importante recordar que Fernando 'Pecoso' Castro está retirado de la dirección técnica desde el 2019 debido a que, desde ese entonces, decidió dedicarse completamente al tiempo junto a su familia.