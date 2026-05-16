CANAL RCN
Deportes

Fernando 'Pecoso' Castro está de luto: murió su esposa

El Deportivo Cali emitió un sentido mensaje tras la confirmación del deceso.

Foto: Deportivo Cali.

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
09:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Fernando Castro, el destacado director técnico oriundo de Manizales, se encuentra enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida.

El viernes 15 de mayo de 2026, en horas de la noche, se confirmó que Liliana Echeverri, el amor de su vida, falleció.

Luto en el fútbol: falleció exjugador del DIM y Selección Colombia
RELACIONADO

Luto en el fútbol: falleció exjugador del DIM y Selección Colombia

Liliana fue esposa del 'Pecoso' Castro durante más de 25 años y no solo lo acompañó en cada uno de sus desafíos deportivos, sino que siempre fue su polo a tierra.

La noticia del deceso de Liliana Echeverri, la esposa de 'Pecoso' Castro, fue confirmada por el Deportivo Cali.

Así confirmó el Deportivo Cali la muerte de Liliana Echeverry, esposa de Fernando 'Pecoso' Castro

Sobre las 6:44 de la tarde del 15 de mayo de 2026, el Deportivo Cali publicó un comunicado de condolencias por el fallecimiento de la esposa de Fernando 'Pecoso' Castro.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Liliana Echeverri, esposa de nuestro ídolo Fernando 'Pecoso' Castro", comenzó escribiendo la institución 'azucarera'.

"Acompañamos a Fernando, a su familia y seres queridos en este difícil momento. Mucha fortaleza y paz en su memoria", añadieron.

Los hinchas del Deportivo Cali le han enviado mensajes de condolencias a Fernando 'Pecoso' Castro

Tras el comunicado del Deportivo Cali, sus hinchas le han expresado su apoyo al experimentado director técnico.

Luto en el FPC: falleció exjugador con pasado en América y Deportivo Cali
RELACIONADO

Luto en el FPC: falleció exjugador con pasado en América y Deportivo Cali

"Fe y mucha fortaleza", "le expreso mis condolencias al director técnico más querido por la hinchada 'azucarera'", "qué momento duro", "estamos contigo, ídolo", "siempre fue su compañera de vida", "esto es una pena", "Dios le conceda el descanso eterno a doña Liliana", "mi sentido pésame" y "la familia 'verdiblanca' siempre estará junto a ti", han sido algunas de las palabras expresadas.

Es importante recordar que Fernando 'Pecoso' Castro está retirado de la dirección técnica desde el 2019 debido a que, desde ese entonces, decidió dedicarse completamente al tiempo junto a su familia.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Giro de Italia

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: vea EN DIRECTO la etapa 8

Luis Díaz

Oficial: Bayern Múnich tomó decisión de última hora con Luis Díaz antes del partido vs. Colonia

Selección Colombia

Néstor Lorenzo recibe fulminante crítica por parte de representantes de delantero colombiano

Otras Noticias

Aeropuerto El Dorado

En latas de frijoles: así ocultaron más de 21 kilos de marihuana en El Dorado

La droga había sido enviada desde Cali.

La casa de los famosos

¡Hubo un cambio de último momento en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026!

Beba de la Cruz, la líder de la semana, tuvo que tomar una decisión trascendental.

Secretaría de Salud

¿Dónde SÍ y dónde NO puede hacerse procedimientos estéticos en Bogotá? Esto advirtió la Secretaría de Salud

Italia

Semana de la Moda de Milán invita a sus diseñadores a evitar el uso de pieles de animal

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 15 de mayo de 2026