En latas de frijoles: así ocultaron más de 21 kilos de marihuana en El Dorado

En Bogotá las autoridades encontraron más de 21 kilos de marihuana escondidos dentro de latas de fríjoles que eran transportadas en una encomienda con destino al municipio de Soacha.

El hallazgo ocurrió durante operativos de inspección y control adelantados por uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto en las bodegas de envíos nacionales del aeropuerto El Dorado.

Allí, el canino antinarcóticos ‘Jeico’ fue clave para detectar el cargamento oculto.

¿Cómo descubrieron la marihuana escondida en las latas de frijol?

Según informó la Policía Nacional, todo comenzó cuando ‘Jeico’ emitió una señal de alerta frente a una caja que hacía parte de una encomienda enviada desde Cali.

Los uniformados procedieron a revisar el paquete y encontraron varias latas de alimentos. Sin embargo, al abrirlas descubrieron que, en su interior había decenas de paquetes cilíndricos envueltos en vinipel.

En total fueron hallados 94 paquetes que contenían 21.570 gramos de marihuana.

¿Hacia dónde iba el cargamento?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la encomienda tenía como destino final el municipio de Soacha, en Cundinamarca.

Por ahora no se ha revelado quién envió el paquete ni quién iba a recibirlo, pero las investigaciones avanzan para identificar a los responsables del cargamento ilegal.

¿Qué pasó con la droga incautada en El Dorado?

Finalmente, la marihuana quedó a disposición de la autoridad competente mientras continúan las pesquisas judiciales.