¿Dónde SÍ y dónde NO puede hacerse procedimientos estéticos en Bogotá? Esto advirtió la Secretaría de Salud

Tras el aumento de denuncias por procedimientos estéticos realizados en lugares clandestinos, la Secretaría Distrital de Salud recordó cuáles son los sitios autorizados y cuáles no pueden practicar intervenciones invasivas, luego de conocerse casos de pacientes con graves complicaciones e incluso desapariciones relacionadas con cirugías estéticas.

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¿Qué lugares SÍ están autorizados?

Las autoridades explicaron que los procedimientos quirúrgicos o invasivos solo pueden realizarse en:

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) habilitadas.

Clínicas y centros médicos que aparezcan registrados oficialmente.

Lugares que cuenten con permisos sanitarios y condiciones de bioseguridad.

Espacios donde atiendan profesionales especializados y registrados en plataformas oficiales como REPS y RETHUS.

La Secretaría insistió en que antes de cualquier procedimiento las personas deben verificar la habilitación del establecimiento y confirmar que el médico tenga autorización legal para ejercer.

¿Qué lugares NO pueden hacer estos procedimientos?

La entidad fue enfática en advertir que NO están autorizados para realizar cirugías o procedimientos invasivos:

Peluquerías.

Centros de estética.

Spa.

Casas o apartamentos adaptados como quirófanos.

Establecimientos de belleza que solo tengan permisos para servicios no invasivos.

Según la Secretaría de Salud, en varios operativos se han encontrado quirófanos clandestinos funcionando “a puerta cerrada” en viviendas, sin condiciones mínimas de seguridad ni higiene.

¿Qué procedimientos no deberían hacerse en esos sitios?

Las autoridades señalaron que en lugares no autorizados no pueden practicarse:

Liposucciones.

Lipólisis láser.

Aplicación de sueros intravenosos.

Cirugías estéticas.

Procedimientos invasivos de cualquier tipo.

¿Qué riesgos han encontrado las autoridades?

Entre las principales denuncias recibidas aparecen casos de:

Mala praxis.

Infecciones graves.

Necrosis.

Uso de medicamentos vencidos o falsificados.

Falta de bioseguridad.

Publicidad engañosa.

Abandono médico tras los procedimientos.

¿Cómo pueden verificar los ciudadanos si una clínica es legal?

La Secretaría recomendó a los ciudadanos consultar previamente si la institución y el profesional cuentan con habilitación oficial.

Para esto, las personas pueden revisar los registros REPS y RETHUS, donde aparecen las IPS y profesionales autorizados para prestar servicios de salud en Colombia.

Las autoridades reiteraron el llamado a no dejarse engañar por promociones, publicidad en redes sociales o procedimientos ofrecidos en lugares improvisados, recordando que este tipo de decisiones pueden terminar en graves consecuencias para la salud e incluso en tragedias.