CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Dónde SÍ y dónde NO puede hacerse procedimientos estéticos en Bogotá? Esto advirtió la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud explicó cómo verificar si un centro médico o especialista cuenta con permisos legales.

Cirugías estéticas
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
08:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras el aumento de denuncias por procedimientos estéticos realizados en lugares clandestinos, la Secretaría Distrital de Salud recordó cuáles son los sitios autorizados y cuáles no pueden practicar intervenciones invasivas, luego de conocerse casos de pacientes con graves complicaciones e incluso desapariciones relacionadas con cirugías estéticas.

Destaparon más quirófanos secretos tras caso de mujer desaparecida luego de cirugía estética en Bogotá
RELACIONADO

Destaparon más quirófanos secretos tras caso de mujer desaparecida luego de cirugía estética en Bogotá

¿Qué lugares SÍ están autorizados?

Las autoridades explicaron que los procedimientos quirúrgicos o invasivos solo pueden realizarse en:

  • Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) habilitadas.
  • Clínicas y centros médicos que aparezcan registrados oficialmente.
  • Lugares que cuenten con permisos sanitarios y condiciones de bioseguridad.
  • Espacios donde atiendan profesionales especializados y registrados en plataformas oficiales como REPS y RETHUS.

La Secretaría insistió en que antes de cualquier procedimiento las personas deben verificar la habilitación del establecimiento y confirmar que el médico tenga autorización legal para ejercer.

¿Qué lugares NO pueden hacer estos procedimientos?

La entidad fue enfática en advertir que NO están autorizados para realizar cirugías o procedimientos invasivos:

Video | Sujeto fue visto consumiendo sustancias psicoactivas en Transmilenio: esta es la millonaria multa que pagaría
RELACIONADO

Video | Sujeto fue visto consumiendo sustancias psicoactivas en Transmilenio: esta es la millonaria multa que pagaría

  • Peluquerías.
  • Centros de estética.
  • Spa.
  • Casas o apartamentos adaptados como quirófanos.
  • Establecimientos de belleza que solo tengan permisos para servicios no invasivos.

Según la Secretaría de Salud, en varios operativos se han encontrado quirófanos clandestinos funcionando “a puerta cerrada” en viviendas, sin condiciones mínimas de seguridad ni higiene.

¿Qué procedimientos no deberían hacerse en esos sitios?

Las autoridades señalaron que en lugares no autorizados no pueden practicarse:

  • Liposucciones.
  • Lipólisis láser.
  • Aplicación de sueros intravenosos.
  • Cirugías estéticas.
  • Procedimientos invasivos de cualquier tipo.

¿Qué riesgos han encontrado las autoridades?

Entre las principales denuncias recibidas aparecen casos de:

Video captó brutal accidente en Villavicencio: joven murió tras salir expulsada de una camioneta
RELACIONADO

Video captó brutal accidente en Villavicencio: joven murió tras salir expulsada de una camioneta

  • Mala praxis.
  • Infecciones graves.
  • Necrosis.
  • Uso de medicamentos vencidos o falsificados.
  • Falta de bioseguridad.
  • Publicidad engañosa.
  • Abandono médico tras los procedimientos.

¿Cómo pueden verificar los ciudadanos si una clínica es legal?

La Secretaría recomendó a los ciudadanos consultar previamente si la institución y el profesional cuentan con habilitación oficial.

Para esto, las personas pueden revisar los registros REPS y RETHUS, donde aparecen las IPS y profesionales autorizados para prestar servicios de salud en Colombia.

Las autoridades reiteraron el llamado a no dejarse engañar por promociones, publicidad en redes sociales o procedimientos ofrecidos en lugares improvisados, recordando que este tipo de decisiones pueden terminar en graves consecuencias para la salud e incluso en tragedias.

Colombiano fue expulsado de España tras asesinar a golpes a la gata de su expareja por abandonarlo
RELACIONADO

Colombiano fue expulsado de España tras asesinar a golpes a la gata de su expareja por abandonarlo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medicamentos

Invima alerta que están falsificando tres productos magistrales y explica cómo diferenciarlos

Bogotá

Los pilares de seguridad para tener en cuenta antes de practicarse una liposucción

Viral

¿Quién es más inteligente: el hijo mayor o el menor? Estudios responden

Otras Noticias

Bogotá

Destaparon más quirófanos secretos tras caso de mujer desaparecida luego de cirugía estética en Bogotá

Solo entre 2025 y mayo de 2026 ya se han recibido 282 quejas relacionadas con este tipo de prácticas.

Giro de Italia

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: vea EN DIRECTO la etapa 8

Conéctese con todas las emociones que tendrá la octava etapa de la 'Corsa Rosa'.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: sábado 16 de mayo de 2026

Italia

Semana de la Moda de Milán invita a sus diseñadores a evitar el uso de pieles de animal

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 15 de mayo de 2026