El nuevo mapa de inversión en Colombia pasa por Córdoba y Sucre

Hoy el panorama es distinto. El país vive una transformación en la que las regiones están adquiriendo un protagonismo cada vez mayor como plataformas de crecimiento, innovación y conexión con los mercados internacionales. Y en ese nuevo mapa de oportunidades, Córdoba y Sucre empiezan a consolidarse como dos de los territorios más prometedores del Caribe colombiano.

Desde ProColombia hemos identificado cómo estos departamentos están construyendo una propuesta de valor cada vez más sólida para atraer inversión extranjera directa en sectores estratégicos como turismo sostenible, agroindustria, energías renovables, logística y economía azul. Lo más relevante es que ya no se trata únicamente de potencial: hoy existen proyectos concretos, infraestructura en expansión y una articulación regional que está acelerando la llegada de nuevas oportunidades.

El turismo es uno de los mejores ejemplos de esta transformación. El Golfo de Morrosquillo se está consolidando como uno de los destinos emergentes más atractivos del Caribe, gracias a su riqueza natural, playas, biodiversidad y una oferta que combina sostenibilidad y autenticidad. Municipios como Tolú y Coveñas están despertando el interés de inversionistas vinculados a hotelería, turismo experiencial y desarrollos inmobiliarios asociados al descanso y el bienestar.

En ese contexto, la apuesta del Gobierno por transformar el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo en una terminal con mayor capacidad y proyección internacional evidencia cómo el Caribe colombiano dejó de ser una promesa para convertirse en una prioridad estratégica de conectividad e inversión. La modernización de esta infraestructura permitirá fortalecer la competitividad turística y logística de Sucre y ampliar la conexión de la región con mercados nacionales e internacionales.

Córdoba también viene consolidando un crecimiento importante en turismo de naturaleza, experiencias culturales y desarrollo urbano. Montería ha logrado posicionarse como una de las ciudades intermedias con mejor calidad de vida del país, mientras el río Sinú, el Parque Paramillo y los corredores costeros abren nuevas oportunidades para proyectos asociados a ecoturismo, infraestructura hotelera y servicios.

Pero el atractivo de Córdoba y Sucre va mucho más allá del turismo. Ambos departamentos cuentan con una enorme fortaleza agroindustrial. La yuca industrial, el coco, el arroz, la palma, la acuicultura y la ganadería están consolidando cadenas productivas con alto potencial exportador y capacidad para generar valor agregado.

La presencia de compañías internacionales demuestra que estas regiones ya están atrayendo inversión de gran escala. Ingredion ha impulsado encadenamientos productivos alrededor de la yuca industrial, fortaleciendo la relación con productores locales y promoviendo procesos de sofisticación agroindustrial. A su vez, Minerva Foods convirtió a Córdoba en una plataforma estratégica para la exportación de proteína bovina hacia mercados internacionales. La compañía brasileña adquirió operaciones en Ciénaga de Oro y hoy exporta carne colombiana a más de 100 países, aprovechando la fortaleza ganadera del departamento y su cercanía a puertos del Caribe.

Más recientemente, la habilitación de la planta de Minerva Foods en Córdoba para exportar carne bovina al mercado chino confirmó el nivel de sofisticación y competitividad que está alcanzando el sector agroindustrial regional. Este tipo de inversiones tienen un impacto transformador porque integran tecnología, empleo formal, transferencia de conocimiento y acceso a mercados internacionales.

A esto se suma otro factor decisivo para el futuro: la transición energética. Córdoba y Sucre poseen condiciones excepcionales para el desarrollo de proyectos solares gracias a su radiación, disponibilidad de suelo y ubicación estratégica. El Caribe colombiano está llamado a convertirse en uno de los grandes hubs energéticos de América Latina, y estas regiones tienen todas las condiciones para liderar esa transformación.

La competitividad territorial también está avanzando en infraestructura y logística. La consolidación de corredores viales, la cercanía a puertos estratégicos y proyectos como la Zona Franca Permanente del Sinú fortalecen las capacidades regionales para la exportación y la instalación de nuevas industrias.

Sin embargo, ningún territorio logra posicionarse globalmente únicamente por sus ventajas naturales. Detrás de cada inversión exitosa existe articulación institucional, planeación y visión regional. Allí ha sido fundamental el trabajo conjunto entre ProColombia y las Agencias de Promoción Regional de Inversión, APRIS, que hoy cumplen un papel estratégico para conectar oportunidades locales con capital internacional.

En Córdoba, ProMontería se ha consolidado como un actor clave para promover el potencial competitivo del departamento y acompañar inversionistas en sectores estratégicos. En Sucre, ProSincelejo viene fortaleciendo la promoción económica regional y la estructuración de proyectos de impacto territorial. Estas alianzas permiten que la promoción de inversión deje de ser una estrategia centralizada y se convierta en un verdadero esfuerzo regional.

Hoy los inversionistas internacionales no solo buscan mercados; buscan territorios sostenibles, conectividad, talento humano y capacidad de crecimiento de largo plazo. Córdoba y Sucre están construyendo precisamente esa combinación.

Colombia necesita seguir mirando hacia sus regiones como motores de competitividad y desarrollo. Y el Caribe colombiano está demostrando que tiene todo para convertirse en uno de los grandes polos de inversión de América Latina. Córdoba y Sucre ya no son únicamente territorios con potencial: son regiones donde el futuro económico del país ya empezó a tomar forma.