¡Hubo un cambio de último momento en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026!

En la más reciente gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026, Beba de la Cruz, que fue la líder de la semana y defendió su poder de salvación, revolucionó la placa de nominación.

A lo largo de la semana, cuatro participantes habían quedado en riesgo de eliminación. Ellos fueron Mariana Zapata, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

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Sin embargo, Beba tomó una decisión y ahora solo tres de ellos se encuentran bajo la posibilidad de abandonar la 'casa más famosa de Colombia'.

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¡Cambió la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y así quedó!

En la parte final de la gala del viernes 15 de mayo de 2026, Carla Giraldo y Marcelo Cezán le preguntaron a Beba de la Cruz que cuál era su salvado y ella se decantó por Valentino Lázaro.

"Está claro y es evidente que en este momento mi juego no es solo mío, sino que es por y con Valentino", comenzó expresando Beba.

"Yo me jugué esa salvación por él y entonces hoy se la entrego y le doy la bienvenida al top 5", añadió.

Eso significa que los tres participantes que ingresarán a la sala de eliminación el próximo domingo son Juanda Caribe, Mariana Zapata y Tebi Bernal.

¿Cuál fue el percance de salud que tuvo Beba de la Cruz en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la tarde del viernes 15 de mayo, mientras que se estaba disputando la prueba de 'Beneficio y Castigo', Beba de la Cruz sintió que se le salió uno de sus hombros.

Tras esa situación, tuvo que abandonar el reto y bajar al confesionario para que el equipo médico de La Casa de los Famosos Colombia 2026 pudiera revisarla.

Además, en la gala confesó que la situación no pasó a mayores, pero que sí necesita de un monitoreo riguroso.