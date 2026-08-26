Invima alerta por falsificación de Bonfiest Plus: así puede identificar el lote fraudulento

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 263-2026 para advertir sobre la falsificación en Colombia del producto Bonfiest Plus lote 5H6839, con fecha de vencimiento junio de 2027.

El producto en su presentación original, corresponde a un granulado efervescente en sobres de 5,1 gramos y cuenta con el registro sanitario INVIMA 2022M-0004285-R2, vigente bajo la modalidad de fabricar y vender. Sin embargo, el lote señalado en la alerta corresponde a una falsificación, por lo que el Invima advierte a la ciudadanía sobre los riesgos asociados con su adquisición y consumo.

¿Cómo identificar el Bonfiest Plus falsificado del lote 5H6839?

De acuerdo con la información suministrada por el titular del registro sanitario, existen varias características que permiten diferenciar el producto falsificado del original. Una de ellas son errores de ortografía que no aparecen en el sobre original, entre ellos palabras como “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica”, “Pasientes” y “excesivo”, además de la expresión “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”.

FOTO: Invima

También existen diferencias en la impresión y en los elementos del empaque. En el producto falsificado, los números ubicados debajo del código de barras son más grandes y aparecen resaltados. Asimismo, el sobre presenta una apariencia más opaca, menor nitidez y textos con bordes marcados o similares a la negrilla.

El Invima también señala diferencias en el elemento gráfico del empaque: el burbujeo es poco visible y presenta menor contraste frente al fondo azul, además de una tonalidad diferente respecto del sobre original. A esto se suma un sellado irregular, con bordes desalineados, arrugas, burbujas de aire y un acabado más tosco.

Otra diferencia señalada en la alerta es la ausencia del sistema abrefácil que sí está presente en el producto original. La codificación del lote también presenta características distintas: en el producto falsificado se observa más definida y oscura, con una apariencia lineal y pixelada, similar a una impresión realizada posteriormente.

¿Qué riesgos tiene consumir el Bonfiest Plus falsificado?

El Invima clasifica el producto descrito en la alerta como fraudulento, conforme a lo establecido en el Decreto 677 de 1995. La entidad advierte que un producto falsificado puede representar un grave peligro para la salud debido a que se desconoce su contenido real y las condiciones en las que fue fabricado, almacenado y transportado.

Según la alerta sanitaria, entre los posibles riesgos se encuentra una intoxicación química asociada con la eventual presencia de sustancias no aptas para el consumo humano utilizadas para imitar el polvo efervescente, como tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes. También existe el riesgo de contaminación con bacterias, hongos, plomo o arsénico debido al desconocimiento de los procesos de fabricación.

El documento también advierte sobre el riesgo de dosis descontroladas de ácido acetil salicílico o cafeína pura, situación que podría aumentar críticamente el riesgo de sufrir una hemorragia gástrica grave, úlceras o arritmias cardíacas repentinas. Por esta razón, el Invima recalca que los productos fraudulentos no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia.